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Polêmica!

Ratos de Porão homenageia MST e ataca Jair Bolsonaro em show no Rock in Rio

Com público modesto, mas animado, grupo de punk tocou hits como 'Aids, Pop, Repressão' e 'Anarkophobia'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 10:16

O show da banda punk Ratos de Porão na nona edição do Rock in Rio começou às 19h32, no palco Supernova, com rodinhas de bate-cabeça pipocando entre os fãs, que formaram um público modesto, apesar de animado.
Show da banda Ratos de Porão, no palco Supernova, durante o primeiro dia do Rock in Rio 2022
Show da banda Ratos de Porão, no palco Supernova, durante o primeiro dia do Rock in Rio 2022 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress
Uma camisa vermelha com o símbolo do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ficou exposta no palco durante toda apresentação do grupo. O baixista Juninho também vestia uma blusa do coletivo.
Foram os fãs que puxaram o coro de "ei, Bolsonaro, vai tomar no c*", mas o grupo estimulou a plateia com sons instrumentais e um vocal em sincronia com os gritos de protesto. O vocalista João Gordo ainda fez uma dancinha.
Na plateia, uma enorme faixa escrita "fuck u, Putin" - ou "vá se foder, Putin" - chamou a atenção de quem tentava chegar ao palco antes do show começar.
Esta é a primeira vez que o grupo tocou no festival. O show teve canções como "Beber Até Morrer", "Terra do Carnaval", "Aids, Pop, Repressão" e "Anarkophobia", sucessos do disco "Brasil", lançado em 1989.

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