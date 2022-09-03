Ratos de Porão homenageia MST e ataca Jair Bolsonaro em show no Rock in Rio

O show da banda punk Ratos de Porão na nona edição do Rock in Rio começou às 19h32, no palco Supernova, com rodinhas de bate-cabeça pipocando entre os fãs, que formaram um público modesto, apesar de animado.

Show da banda Ratos de Porão, no palco Supernova, durante o primeiro dia do Rock in Rio 2022 Crédito: Eduardo Anizelli/Folhapress

Uma camisa vermelha com o símbolo do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ficou exposta no palco durante toda apresentação do grupo. O baixista Juninho também vestia uma blusa do coletivo.

Foram os fãs que puxaram o coro de "ei, Bolsonaro, vai tomar no c*", mas o grupo estimulou a plateia com sons instrumentais e um vocal em sincronia com os gritos de protesto. O vocalista João Gordo ainda fez uma dancinha.

Na plateia, uma enorme faixa escrita "fuck u, Putin" - ou "vá se foder, Putin" - chamou a atenção de quem tentava chegar ao palco antes do show começar.