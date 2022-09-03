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Polêmica

Rock in Rio: "Não posso votar em uma pessoa que é contra os gays", diz Hugo Bonemer

Galã da televisão foi um dos poucos famosos que não repetiu a frase "o voto é secreto". Primeira noite do evento foi marcada por várias manifestações políticas contra o governo Bolsonaro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 09:35

Hugo Bonemer declarou apoio a Lula durante o Rock in Rio 2022
Hugo Bonemer declarou apoio a Lula durante o Rock in Rio 2022 Crédito: Reprodução/Instagram @hugobonemer
Um dos poucos famosos que não repetiram a surrada frase "o voto é secreto", Hugo Bonemer (35) declarou seu apoio ao candidato Lula na noite de abertura do Rock in Rio 2022 , marcada por várias manifestações contra o atual governo. O ator disse que não estava surpreso com os gritos de "Fora Bolsonaro" no primeiro dia do festival.
Apresentador do canal Like e sobrinho do jornalista e apresentador do "Jornal Nacional" William Boner, ele explicou o motivo de "sua total rejeição a Bolsonaro".
"Não posso votar em uma pessoa que é contra os gays, contra a minha existência. Não posso ser simpatizante com um homem que desrespeita às mulheres", diz Hugo Bonemer, que em 2018, falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual.
"Se ainda alguém dúvida que ele seja contra os gays e contra as mulheres, preste atenção na pobreza do brasileiro. Muitas pessoas estão passando fome nos últimos anos neste país", destaca o ator que terminou recentemente de gravar o humorístico "Vai que Cola" (Multishow). "Adorei. Foi incrível".

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