Rock in Rio: "Não posso votar em uma pessoa que é contra os gays", diz Hugo Bonemer

Hugo Bonemer declarou apoio a Lula durante o Rock in Rio 2022 Crédito: Reprodução/Instagram @hugobonemer

Um dos poucos famosos que não repetiram a surrada frase "o voto é secreto", Hugo Bonemer (35) declarou seu apoio ao candidato Lula na noite de abertura do Rock in Rio 2022 , marcada por várias manifestações contra o atual governo. O ator disse que não estava surpreso com os gritos de "Fora Bolsonaro" no primeiro dia do festival.

Apresentador do canal Like e sobrinho do jornalista e apresentador do "Jornal Nacional" William Boner, ele explicou o motivo de "sua total rejeição a Bolsonaro".

"Não posso votar em uma pessoa que é contra os gays, contra a minha existência. Não posso ser simpatizante com um homem que desrespeita às mulheres", diz Hugo Bonemer, que em 2018, falou pela primeira vez sobre sua orientação sexual.