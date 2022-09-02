Saiba como ganhar brindes no Rock in Rio, de cerveja e milk-shake a bolsa e batom

Estrutura do Rock in Rio Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

O Rock in Rio vai começar nesta sexta, dia 2, e segue até o próximo domingo, dia 11, com shows de Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber e Dua Lipa. Mas não são só as performances musicais que devem interessar ao público --várias marcas que estarão no evento vão distribuir brindes.

Um dos mimos mais caros é o dado pela Latam, que vai presentear cem pessoas por dia com assistentes virtuais, aquelas caixinhas eletrônicas inteligentes. Para conseguir o brinde é a pessoa precisa provar à companhia aérea que tem passagens compradas para voar com a Latam até o dia 11 de setembro.

Para ajudar a carregar a bagagem, a Prudential e o KitKat vão dar bolsas. A marca de chocolates também distribui apoios de copo.

Quem tiver coragem de ir à tirolesa clássica do festival vai ganhar uma cerveja Heineken para beber enquanto recupera o fôlego. Outro jeito de tentar se refrescar é com os milk-shakes dados pela Negresco depois de participar de uma brincadeira criada pela marca.

Se você perder a garrafinha de água, uma solução é recorrer ao copo do Itaú, distribuído em locais espalhados pelo festival.

Aliás, é pensando na quantidade de lixo plástico produzido pelos visitantes que o próprio Rock in Rio decidiu distribuir mimos para quem contribuir com a reciclagem.

A pessoa que jogar plástico num dos quatro pontos de coleta espalhados pelo festival vai ganhar pontos para serem trocados por brindes, que podem ser um porta-treco ou até um novo ingresso para o evento.

A Natura também vai oferecer mimos para quem participar das suas brincadeiras. Dá para ganhar creme de mão, pulseiras ou batons.