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Rock in Rio

Saiba como ganhar brindes no Rock in Rio, de cerveja e milk-shake a bolsa e batom

Um dos mimos mais caros é o dado pela Latam, que vai presentear cem pessoas por dia com assistentes virtuais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 14:46

Estrutura do Rock in Rio 2017
Estrutura do Rock in Rio  Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
O Rock in Rio vai começar nesta sexta, dia 2, e segue até o próximo domingo, dia 11, com shows de Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber e Dua Lipa. Mas não são só as performances musicais que devem interessar ao público --várias marcas que estarão no evento vão distribuir brindes.
Um dos mimos mais caros é o dado pela Latam, que vai presentear cem pessoas por dia com assistentes virtuais, aquelas caixinhas eletrônicas inteligentes. Para conseguir o brinde é a pessoa precisa provar à companhia aérea que tem passagens compradas para voar com a Latam até o dia 11 de setembro.
Para ajudar a carregar a bagagem, a Prudential e o KitKat vão dar bolsas. A marca de chocolates também distribui apoios de copo.
Quem tiver coragem de ir à tirolesa clássica do festival vai ganhar uma cerveja Heineken para beber enquanto recupera o fôlego. Outro jeito de tentar se refrescar é com os milk-shakes dados pela Negresco depois de participar de uma brincadeira criada pela marca.
Se você perder a garrafinha de água, uma solução é recorrer ao copo do Itaú, distribuído em locais espalhados pelo festival.
Aliás, é pensando na quantidade de lixo plástico produzido pelos visitantes que o próprio Rock in Rio decidiu distribuir mimos para quem contribuir com a reciclagem.
A pessoa que jogar plástico num dos quatro pontos de coleta espalhados pelo festival vai ganhar pontos para serem trocados por brindes, que podem ser um porta-treco ou até um novo ingresso para o evento.
A Natura também vai oferecer mimos para quem participar das suas brincadeiras. Dá para ganhar creme de mão, pulseiras ou batons.
Para proteger o celular de possíveis acidentes, a Tim presenteia o público com um cordão de pendurar o objeto no pescoço --a regra é participar de um jogo de realidade virtual. O quiosque do Ipiranga, por sua vez, vai distribuir faixinhas que ajudam a segurar o telefone com mais firmeza.

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