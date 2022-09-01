Rock in Rio 2022: capixabas estão de malas prontas para curtir o festival

Da esquerda pra direita: Julia Soares, Artur Quintella, Luiza Bazoni e João Paulo Varmes estão de malas prontas para o Rio de Janeiro Crédito: Maria Eduarda Quintela

Faltam menos de 24 horas para começar o maior festival de música do mundo, o Rock in Rio 2022. Entre os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, o Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, será tomado por atrações musicais - nacionais e internacionais - e, é claro, fãs pra lá de animados. E o pontapé desta grande celebração musical acontece nesta sexta-feira (2) com shows de Sepultura, Iron Maiden e Dream Theater.

Nesse clima de “tá chegando”, muitos capixabas já estão ansiosos para chegar na Cidade do Rock. Na verdade, tem gente que está se preparando há muito tempo, como o estudante Gustavo Xavier, de 20 anos. Ele e mais 11 amigos alugaram uma van para fazer o esquema “bate e volta”. Estreando no festival, o fã de Justin Bieber - atração do domingo (4) - disse que está contando os dias para a apresentação.

“É a minha primeira vez no Rock in Rio. Eu e meus amigos decidimos alugar uma van para ir. Nós estávamos procurando agências que fizessem o translado e a ideia da van surgiu por termos uma segurança maior e pelo custo-benefício. Estou muito ansioso para ver o Justin. Espero que ele cante as músicas do álbum 'Purpose'. Ah, e ‘Baby’ para deixar os beliebers felizes”

Quem também estará na van é a empreendedora Luíza Bazoni, de 21 anos. Ansiosa pela aventura com os amigos, a capixaba disse que não está preocupada com o cansaço da viagem. Segundo ela, a emoção de ver Bieber de 'pertinho' será tanta que o esforço valerá a pena.

“Eu estou torcendo muito para não ter nenhum imprevisto, porque vamos sair daqui às 22h no sábado (3). Serão cerca de oito horas de viagem, mas acho que será bem tranquilo. Não estou preocupada com o cansaço. Estar perto do Justin vai deixar a gente super disposto", conta.

Estrutura do Rock in Rio 2017: evento neste ano promete ser ainda maior Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

Entre os artistas confirmados para o Palco Mundo durante os sete dias de evento estão Justin Bieber, Post Malone, Jason Derulo, Marshmello, Demi Lovato, Iza, Guns N' Roses, Måneskin, Jessie J, Green Day, Fall Out Boy, Avril Lavigne, Coldplay, Camila Cabello, Dua Lipa, Megan Thee Stallion e Rita Ora. Além deles, os capixabas WC no Beat e Gustavo Macacko também marcarão presença no festival, no Palco Supernova

Entre os capixabas que vão marcar presença no Rock in Rio está o jornalista Leonardo Miranda, de 24 anos. Fã da cantora inglesa Dua Lipa - que se apresenta no dia 11 de setembro -, Léo disse que vai ao festival com duas amigas e revelou que está ansioso pela vinda da dona do hit “Don't Start Now” desde a pandemia.

“Eu gosto da Dua Lipa há muito tempo, mas fiquei fã de verdade no segundo álbum, o ‘Future Nostalgia’. Ela lançou durante a pandemia e eu lembro que foi uma válvula de escape na época para lidar com a situação. Escutava tanto esse disco que já tinha em mente de ir no próximo show dela no Brasil. Quando o Rock in Rio anunciou ela, não pensamos duas vezes (risos)”, afirmou Léo.

O jornalista Leonardo Miranda duas amigas que irão curtir o Rock in Rio 2022 Crédito: Leonardo Miranda

Beliebers animados

Como visto pelas fontes entrevistadas, Justin Bieber é uma das atrações mais aguardadas neste primeiro fim de semana de Rock in Rio. Para se ter uma ideia, os ingressos para a apresentação - marcada para domingo (04) - esgotaram em apenas 12 minutos. O dono do hit “Peaches” promete agitar o festival com as músicas do seu novo álbum Justice.

Também fã do canadense desde 2011, Heloisa Bergami (24) acredita que o show será uma oportunidade ainda mais especial para os fãs - chamados de ‘beliebers’. Ela conta que o fã clube do cantor cogita uma possível pausa do artista no futuro caso se torne pai. Por isso, a capixaba decidiu ir ao festival sozinha para aproveitar todos os momentos dessa experiência.

"Todo fã clube do Justin sabe que um dos grandes sonhos dele é ser pai. Em algum momento ele deve parar a carreira para poder se dedicar à família. A gente precisa agarrar essas oportunidades, vai ser uma experiência única. Sou muito fã, tenho CDs, acompanho a vida dele como se fosse um parente distante. Inclusive, estou indo sozinha para o Rock in Rio só para o show”, ressaltou Heloisa.

PRIMEIRA VEZ NO ROCK IN RIO AOS 53 ANOS

Não é só a Heloisa que irá ao RIR pela primeira vez. A aposentada Valéria Mapa, de 53 anos, também está indo curtir o festival neste fim de semana e não esconde a felicidade em realizar um sonho de adolescente. Ela contou que por muito tempo tentou ir ao evento, mas acabou tendo que adiar por diversas situações.