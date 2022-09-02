Rock in Rio antecipa shows de Justin Bieber e Demi Lovato neste domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Bieber exigiu que seu show no Rock in Rio, que aconteceria neste domingo (4), às 00h10, fosse antecipado. Agora ele canta mais cedo, às 23h.
Publicado em 02 de Setembro de 2022 às 14:28

O cantor Justin Bieber e Cantor e a esposa Hailey Bieber foram vistos saindo às pressas de uma festa após tiroteio
O cantor Justin Bieber exigiu que seu show no Rock in Rio fosse antecipado. Crédito: FramePhoto/Folhapress
O pedido do cantor alterou também a agenda da americana Demi Lovato, que se apresentaria antes dele, às 22h20, e agora vai ter seu show de rock às 20h35.
Justin Bieber e Demi Lovato, que se apresentam no Rock in Rio neste domingo (4) Mario Anzuoni/Reuters e Michael Tran/AFP Justin Bieber e Demi Lovato **** O Rock in Rio diz que não há "razão oficial" para o pedido de Bieber.
Antes dos cantores internacionais , o palco Mundo será dos brasileiros. Jota Quest abre a programação do principal palco do festival com um show às 16h15, e a cantora Iza se apresenta pouco mais de duas horas depois, às 18h25.
O Rock in Rio começa nesta sexta (2), com uma programação recheada de roqueiros. O headliner do dia é Iron Maiden --veja os principais destaques aqui.

Veja Também

Rock in Rio 2022: capixabas estão de malas prontas para curtir o festival

Rock in Rio começa com Iron Maiden, Sepultura e Gojira para seduzir os roqueiros

Saiba como chegar ao Rock in Rio de ônibus, metrô, carro ou Uber e aplicativos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justin Bieber Música Rock in Rio
Recomendado para você

Alliança, casados, idosos
Políticas públicas para idosos: pauta para o debate eleitoral
Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores

