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Festa

Rock in Rio tem rap e funk no line-up deste sábado com Post Malone e Xamã

Segundo dia do festival aposta também na música eletrônica e põe no palco Mundo os DJs Marshmello e Alok
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 10:39

O Rock in Rio segue neste sábado (2), agora com uma programação cheia de shows de rap e de funk - ritmos que precisaram de tempo para que fossem abraçados de vez pelo festival.
DJ Alok
DJ Alok é uma das atrações do evento neste sábado (3) Crédito: Instagram/alok
Depois do show roqueiro de Iron Maiden no primeiro dia de evento, quem encabeça o palco principal desta vez é o americano Post Malone, que deve cantar hits como "Circles" e "Rockstar".
Vários dos outros palcos também estarão dominados pelo rap e pelo funk. No Sunset, por exemplo, vão aparecer os rappers L7nnon, Xamã, Criolo, a banda Racionais, e os funkeiros MC Hariel e MC Carol. Os MCs Don Juan e Poze do Rodo também se apresentam em outros locais do festival.
Saiba quais são os principais destaques do segundo dia de Rock in Rio a seguir. Veja também onde acontecerão os shows e a que horas assistir cada um.

POST MALONE

Principal atração do dia, Post Malone é uma das figuras inéditas deste Rock in Rio. O rapper vai levar ao palco Mundo seu trap, um subgênero do rap, que bebe das influências do emo e do pop punk. O clipe de "Circles", um dos seus maiores sucessos, está beirando as 500 milhões de visualizações no YouTube e deve aparecer na setlist do show, entre canções do seu último disco, "Twelve Carat Toothache". A apresentação vai ocorrer à 0h10.

MARSHMELLO

O DJ americano Marshmello vai ao palco Mundo às 22h20. O produtor coleciona hits e parcerias de sucesso, como "Be Kind", com a cantora Halsey, "Wolves", que tem vocais de Selena Gomez, e "Happier", junto da banda Bastille. O DJ deve subir ao palco com seu capacete branco que tenta imitar marshmallow.

JASON DERULO

Às 20h10, o palco Mundo vai receber o show de Jason Derulo. O cantor americano não é um dos mais populares do cenário atual, mas tem um hit ou outro, como "Swalla", com Nicki Minaj e Ty Dolla $ign, que tocou à exaustão quando foi lançada em 2017, o clipe da música no YouTube já tem mais que 1 bilhão e meio de visualizações.

ALOK

O Rock in Rio põe mais um DJ no palco Mundo, desta vez um brasileiro. Alok, dono de canções como "Hear Me Now" e "Alive (It Feels Like)", faz um show que deve satisfazer quem gosta de dar pulinhos ao som de música eletrônica. A apresentação ocorre às 18h.

PALCO SUNSET

O rap vai dominar o palco Sunset neste sábado, mas há espaço também para o funk. Às 15h30, o produtor Papatinho se apresenta ao lado do rapper L7nnon, que convidam para o palco os funkeiros MC Hariel e MC Carol.
Pouco mais tarde, às 16h55, é a vez do rapper Xamã, que viralizou no TikTok com a canção "Malvadão 3". O show terá a participação do grupo de rap indígena Brô MC's.
Criolo também se apresenta no sábado, num show com a cantora Mayra Andrade, às 19h05.
O grupo Racionais, referência no rap nacional, encerra a programação do palco Sunset num show programado para ocorrer às 21h15.

ESPAÇO FAVELA

O cantor PK, que varia entre o rap e o funk, convida o funkeiro MC Don Juan, da música "Eu Vou Carinho Ela Quer Com Força", para um show que vai acontecer às 20h05.

SUPERNOVA

O funk também aparece por aqui. O carioca MC Poze do Rodo, que também faz rap, se apresenta no palco às 18h30.

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