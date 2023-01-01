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Ano-novo

Thales Bretas e Silva passam o primeiro réveillon juntos em Fernando de Noronha

Eles estavam acompanhados de amigos, como os atores Marcus Majella e Monique Alfradique
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 12:52

Silva e Thales Bretas
Silva e Thales Bretas passaram o primeiro réveillon juntos Crédito: Reprodução @silva @thalesbretas
O médico Thales Bretas e o cantor Silva passaram o primeiro réveillon juntos. E o arquipélago de Fernando de Noronha foi o destino escolhido pelo casal, que começaram a namorar em 2022 e assumiram publicamente o romance em setembro, na última edição do Rock in Rio. Eles estavam acompanhados de amigos, como os atores Marcus Majella e Monique Alfradique. Thales compartilhou uma foto da noite. 
Silva fez um show em Fernando de Noronha na noite de 31 de dezembro. Já Thales chegou à ilha na última quarta-feira, acompanhado de amigos como Marcus Majella e Monique Alfradique. Na noite de sexta-feira, eles curtiram o show que Nando Reis fez em Noronha, como mostrou a atriz numa foto postada por ela. 
O romance de Thales e Silva foi noticiado em abril. Esse é o primeiro relacionamento do viúvo de Paulo Gustavo desde a perda do humorista, que morreu em maio de 2021, em decorrência das sequelas da Covid-19.

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