Thales Bretas e Silva passam o primeiro réveillon juntos em Fernando de Noronha

Silva e Thales Bretas passaram o primeiro réveillon juntos Crédito: Reprodução @silva @thalesbretas

O médico Thales Bretas e o cantor Silva passaram o primeiro réveillon juntos. E o arquipélago de Fernando de Noronha foi o destino escolhido pelo casal, que começaram a namorar em 2022 e assumiram publicamente o romance em setembro, na última edição do Rock in Rio. Eles estavam acompanhados de amigos, como os atores Marcus Majella e Monique Alfradique. Thales compartilhou uma foto da noite.

Silva fez um show em Fernando de Noronha na noite de 31 de dezembro. Já Thales chegou à ilha na última quarta-feira, acompanhado de amigos como Marcus Majella e Monique Alfradique. Na noite de sexta-feira, eles curtiram o show que Nando Reis fez em Noronha, como mostrou a atriz numa foto postada por ela.