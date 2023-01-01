Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Celebrando 2023

Confira onde os famosos celebraram o réveillon 2023

Os famosos celebraram a chegada de 2023 em diferentes destinos ao redor do país, e até mesmo no exterior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 11:43

Grazi Massafera e Juliette
Grazi Massafera escolheu escolheu Balneário Camboriú. Juliette passou em Pernambuco Crédito: Reprodução @grazimassafera @juliette
Os famosos comemoraram a chegada de 2023 em diferentes destinos ao redor do país. Muitos optaram pela praia como o destino para descansar e celebrar a virada junto com os amigos ou a família.
Juliette, Bianca Andrade, João Guilherme, Thaynara OG e Gabi Lopes estão numa casa de praia na companhia de outros influenciadores em Maracaípe, no Pernambuco. Foi numa festa privada que eles viram a chegada do novo ano. "Feliz 2023!", desejou a campeã do "BBB 21", ao postar foto do look. 
Thales Bretas esteve em Fernando de Noronha para seu primeiro Réveillon com o cantor Silva desde que os dois assumiram o namoro. Ele também estava na companhia de amigos como Marcus Majella e Monique Alfradique. "Feliz 2023!!! Amo vocês!!!", declarou o médico.
Giovanna Ewbank publicou fotos da família no rancho que eles têm em Membeca, Paraíba do Sul. Na imagem, ela aparece com o marido, Bruno Gagliasso, e os três filhos, Bless, Titi e Zyon.
A atriz Grazi Massafera escolheu Balneário Camboriú. para celebrar a chegada de 2023.
A Bahia também foi o destino escolhido por muitos famosos. Xanddy e Carla Perez celebraram a chegada de 2023 em Porto Seguro.  Camila Queiroz escolheu Trancoso como destino. Já a apresentadora Sabrina Sato, está em um hotel de luxo em Santa Cruz Cabrália. Ela postou a foto do seu look, um vestido longo com calda. A cantora Claudia Leite comandou a festa da virada em Salvador. A capital baiana também foi o destino do casal Thaís Araújo e Lázaro Ramos. 
O jornalista Tadeu Schmidt compartilhou com seus seguidores que ele e a família assistiram à queima de fogos de pijama! O motivo? "Não foi por falta de animação. A gente se arrumou e foi pra uma megafesta! Mas tivemos um imprevisto NA POR-TA, e fomos obrigados a voltar pra casa", revelou o apresentador do BBB 23.
Ivete Sangalo passou a virada de ano em Miami, nos Estados Unidos. A cantora se apresentou no Island Gardens, complexo de lazer com restaurante, marina de luxo e espaço de eventos à beira-mar com vista exclusiva para o horizonte da cidade na Flórida.

Veja Também

Réveillon 2023: veja os looks dos famosos para a virada do ano

Neymar celebra Ano-Novo com Bruna Biancardi e com ex Carol Dantas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Réveillon
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados