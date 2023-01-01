Confira onde os famosos celebraram o réveillon 2023

Grazi Massafera escolheu escolheu Balneário Camboriú. Juliette passou em Pernambuco Crédito: Reprodução @grazimassafera @juliette

Os famosos comemoraram a chegada de 2023 em diferentes destinos ao redor do país. Muitos optaram pela praia como o destino para descansar e celebrar a virada junto com os amigos ou a família.

Thales Bretas esteve em Fernando de Noronha para seu primeiro Réveillon com o cantor Silva desde que os dois assumiram o namoro. Ele também estava na companhia de amigos como Marcus Majella e Monique Alfradique. "Feliz 2023!!! Amo vocês!!!", declarou o médico.

Giovanna Ewbank publicou fotos da família no rancho que eles têm em Membeca, Paraíba do Sul. Na imagem, ela aparece com o marido, Bruno Gagliasso, e os três filhos, Bless, Titi e Zyon.

A atriz Grazi Massafera escolheu Balneário Camboriú. para celebrar a chegada de 2023.

A Bahia também foi o destino escolhido por muitos famosos. Xanddy e Carla Perez celebraram a chegada de 2023 em Porto Seguro. Camila Queiroz escolheu Trancoso como destino. Já a apresentadora Sabrina Sato, está em um hotel de luxo em Santa Cruz Cabrália. Ela postou a foto do seu look, um vestido longo com calda. A cantora Claudia Leite comandou a festa da virada em Salvador. A capital baiana também foi o destino do casal Thaís Araújo e Lázaro Ramos.

O jornalista Tadeu Schmidt compartilhou com seus seguidores que ele e a família assistiram à queima de fogos de pijama! O motivo? "Não foi por falta de animação. A gente se arrumou e foi pra uma megafesta! Mas tivemos um imprevisto NA POR-TA, e fomos obrigados a voltar pra casa", revelou o apresentador do BBB 23.