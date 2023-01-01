Neymar celebra Ano-Novo com Bruna Biancardi e com ex Carol Dantas

Neymar recebeu amigos e familiares para o réveillon Crédito: Reprodução @biacoimbra

O jogador Neymar reuniu amigos e familiares nesta virada de ano. E entre os convidados estava Bruna Biancardi. O casal anunciou o fim do namoro em agosto deste ano, mas parecem ter se reconciliado.

Na imagem, os dois aparecem ao lado de Carol Dantas, ex de Neymar, o filho dele, Davi Lucca, o marido de Carol, Vinicius Martinez, e um casal de amigos.