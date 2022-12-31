Juliette está conhecendo melhor o irmão do cantor Silva, diz colunista

De acordo com o jornalista, ambos estiveram, na última quinta-feira, em Maracaípe, no sul de Pernambuco. A campeã do "BBB 21" está hospedada numa casa de praia na companhia de outros influenciadores. Já o empresário estava acompanhando o irmão na show que fez na localidade.

Juliette estava na plateia do show de Silva, que se apresentou em Maracaípe na última quinta-feira, assim como Lucas. O cantor capixaba compartilhou uma foto no Instagram do encontro com Juliette nos bastidores. De acordo com o jornalista, Juliette e Lucas Silva já se paqueravam há algum tempo e estão tendo a chance agora de se conhecer melhor. Ele tem 39 anos, é pai de um menino e, além de empresariar o irmão, é compositor e já teve música gravada por Marisa Monte.