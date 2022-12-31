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Juliette está conhecendo melhor o irmão do cantor Silva, diz colunista

Segundo o jornalista Leonardo Ferreira, a campeã do "BBB 21" está conhecendo melhor Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 08:43

Juliette Freire e Lucas Silva
Juliette Freire estaria conhecendo melhor o capixaba Lucas Silva Crédito: Reprodução @juliette @silvas_lucas
Tem clima de novo romance nesse pré-réveillon. Tudo porque Juliette Freire estaria conhecendo melhor o capixaba Lucas Silva, irmão e empresário do cantor Silva. As informações são do colunista Leonardo Ferreira, do jornal Extra. 
De acordo com o jornalista, ambos estiveram, na última quinta-feira, em Maracaípe, no sul de Pernambuco. A campeã do "BBB 21" está hospedada numa casa de praia na companhia de outros influenciadores. Já o empresário estava acompanhando o irmão na  show que fez na localidade. 
Juliette estava na plateia do show de Silva, que se apresentou em Maracaípe na última quinta-feira, assim como Lucas.  O cantor capixaba compartilhou uma foto no Instagram do encontro com Juliette nos bastidores. De acordo com o jornalista, Juliette e Lucas Silva já se paqueravam há algum tempo e estão tendo a chance agora de se conhecer melhor. Ele tem 39 anos, é pai de um menino e, além de empresariar o irmão, é compositor e já teve música gravada por Marisa Monte.

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