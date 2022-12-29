Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saiu em defesa

Anitta manda recado a Fábio Porchat após polêmica com Gkay

A cantora Anitta saiu em defesa da amiga e mandou um recado ao comediante
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 10:59

Após as polêmicas que envolveram a influenciadora Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay, e o humorista Fábio Porchat, a cantora Anitta saiu em defesa da amiga e mandou um recado ao comediante.
Anitta
 Anitta saiu em defesa da amiga e mandou um recado ao comediante Crédito: Reprodução @anitta
Em uma publicação feita no Twitter, Anitta disse que Porchat "é um amigo do bem demais", mas pontuou que "às vezes a gente precisa ouvir certas coisas de fora".
Ela afirmou que o comediante não sabia que "não estava sendo um momento" bom para que a piada sobre a influenciadora fosse feita.
A artista disse acreditar que as coisas vão se ajustar em breve. "Vão todos dar risada juntos e lembrar disso com gratidão", finalizou.
Anteriormente, Anitta já havia feito diversos tuítes sobre cancelamento, amor e compreensão, o que fez com que internautas apontassem uma reflexão sobre o caso da amiga.
Em um deles, a cantora contou que já esteve em um lugar "sombrio e equivocado" que só soube superar com "cuidado, respeito e carinho". "Agradeço a quem nunca soltou a minha mão e me fez mudar para melhor. Soube pedir desculpas a quem considero que fui errada. Soube me perdoar pelos meus erros e aceitar que mais erros virão", escreveu.
Ela ainda pediu para que as pessoas "pratiquem isso com o outro". "Todos vamos errar, o que nos torna melhores como humanos é a forma que lidamos com os erros dos outros e com os nossos", disse.
Em outra sequência, Anitta sugeriu que os internautas ofereçam "ajuda em vez de julgamento".
Ela completou afirmando que "não existe o certo ou o errado" e que "uma pessoa não precisa ser crucificada para que a outra seja glorificada". "Todos têm sua razão a partir do momento que olhamos pela perspectiva de um e do outro. Vamos nos amar mais e ter compaixão. Com todos. Com um e com o outro", escreveu.

Veja Também

Scooby atualiza estado de saúde da filha recém-nascida após duas cirurgias

Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo no aniversário dela

Lulu Santos pede criação de secretaria para direitos LGBTQIAP+; novos ministros respondem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados