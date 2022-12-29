Scooby atualiza estado de saúde da filha recém-nascida após duas cirurgias

Pedro Scooby revelou que sua filha com Cintia Dicker, Aurora, precisou passar por duas cirurgias. A bebê nasceu na terça-feira, 27
Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 09:11

Nas redes sociais, Pedro Scooby postou fotos do nascimento da filha com Cintia Dicker Crédito: Reprodução/Instagram
Pedro Scooby foi às redes sociais para atualizar o estado de saúde da filha Aurora, que passou por duas cirurgias logo após o parto na terça (27). Aurora é filha do surfista com a modelo Cintia Dicker, que está internada na Maternidade Perinatal, em Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, junto com a mãe Anelise Schneider acompanhando a pequena.
“Passando aqui para agradecer todas as orações e carinho. A Aurora melhorou muito. A gente está muito feliz. Se Deus quiser, ela vai conseguir sair de lá logo mais”, disse o Scooby em seu perfil no Instagram.
O surfista contou que a esposa está com a mãe enquanto ele estava com os filhos Dom, Bem e Liz, do casamento com Luana Piovani. “Vim aqui em casa agora e a Cíntia ficou com a mãe dela. Vim ficar com as crianças um pouco e fazer umas comprinhas com elas. É isso, mais tarde estou lá de novo”, acrescentou.
Scooby não deu detalhe sobre as intervenções cirúrgicas, mas contou que elas já estavam programadas antes do nascimento da menina para acontecer logo após o parto. “As pessoas ficam preocupadas, ficam mandando mensagens todos os dias. Bom, a Aurora passou por uma cirurgia ontem, quando nasceu, e hoje passou por outra. É um momento delicado na vida”, disse.

