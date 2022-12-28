Lulu Santos pede criação de secretaria para direitos LGBTQIAP+; novos ministros respondem

Lulu Santos é um dos jurados do "The Voice Brasil" Crédito: JOAO COTTA/TV Globo

Nesta terça-feira, 27, o cantor Lulu Santos aproveitou a semifinal do "The Voice Brasil" para fazer um pedido especial.

Após a participação de Makem, que se identifica como uma pessoa de gênero fluido, Lulu se dirigiu diretamente ao futuro ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, Flávio Dino, para sugerir a criação de uma secretaria em defesa dos direitos LGBTQIAP+.

"Queria aproveitar a apresentação da Makem para lembrar o nosso novo ministro da Justiça, Flávio Dino, que este nosso País segue sendo o país que mais mata pessoas LGBTQIAP+ e trans”, disse o artista, que vive uma união estável com Clebson Teixeira desde 2019.

"Talvez nesse novo Ministério da Justiça coubesse uma secretaria para cuidar especificamente desse assunto que tanto nos envergonha a alma", sugeriu. Segundo o Observatório de Mortes e Violências contra LGBT+, pelo menos 5 pessoas LGBT+ foram vítimas de homicídio a cada semana em 2021. Os alvos mais comuns foram gays e mulheres transexuais e travestis.

Lulu Santos fez pedido a novo ministro da Justiça pic.twitter.com/PYD5oDo8UI — Só Mídias (@MidiasSo) December 28, 2022

Após a sugestão de Lulu Santos, o novo ministro Flávio Dino veio a público dizer que concorda com a proposta apresentada. Em uma publicação feita no Twitter, Dino se comprometeu a dialogar com Silvio Almeida, futuro ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, para que os dois façam um trabalho em conjunto.

Concordo com a proposta de @LuluSantos, apresentada no The Voice. Vou dialogar com o ministro dos Direitos Humanos, @silviolual, a fim de que façamos um trabalho conjunto. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) December 28, 2022

Em resposta, Almeida revelou que a secretaria LGBTQIAP+ já está criada e consta no novo organograma da pasta. "Eu e o ministro Flávio Dino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+", escreveu.

A secretaria LGBTQIA+ já está criada e consta no novo organograma do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, querido @LuluSantos

Eu e o Ministro @FlavioDino estamos absolutamente compromissados com a preservação da vida e da dignidade das pessoas LGBTQIA+ https://t.co/TAyFoXuN6S — Silvio Almeida (@silviolual) December 28, 2022