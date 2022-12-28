Gloria Perez homenageia Daniella no aniversário de 30 anos da morte da filha

Nesta quarta-feira, 28, a morte de Daniella Perez completa 30 anos. Nas redes sociais, Gloria Perez compartilhou uma homenagem para sua filha, que foi assassinada por Guilherme de Pádua.

Pelas redes sociais, Glória Perez lembrou dos 30 anos de morte da filha, Daniella Perez Crédito: Reprodução

No Instagram, a autora divulgou o vídeo de uma coreografia de alunos de uma escola de dança que sua filha frequentava.

Na publicação, os bailarinos aparecem dançando em frente a um telão, em que é exibido um vídeo antigo, da época em que Daniella Perez se apresentava na instituição.

Uma foto da atriz também foi veiculada, e os dançarinos se abraçaram, olhando para ela.