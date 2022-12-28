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Lembranças

Gloria Perez homenageia Daniella no aniversário de 30 anos da morte da filha

Autora compartilhou coreografia de alunos de escola de dança que a filha frequentava: "30 anos de saudade", relatou a autora
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 28 de Dezembro de 2022 às 13:28

Nesta quarta-feira, 28, a morte de Daniella Perez completa 30 anos. Nas redes sociais, Gloria Perez compartilhou uma homenagem para sua filha, que foi assassinada por Guilherme de Pádua.
Pelas redes sociais, Glória Perez lembrou dos 30 anos de morte da filha, Daniela Perez
Pelas redes sociais, Glória Perez lembrou dos 30 anos de morte da filha, Daniella Perez Crédito: Reprodução
No Instagram, a autora divulgou o vídeo de uma coreografia de alunos de uma escola de dança que sua filha frequentava.
Na publicação, os bailarinos aparecem dançando em frente a um telão, em que é exibido um vídeo antigo, da época em que Daniella Perez se apresentava na instituição.
Uma foto da atriz também foi veiculada, e os dançarinos se abraçaram, olhando para ela.
"30 anos de saudade. O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany. E nesse 2022 eles fizeram uma linda e emocionante celebração da sua vida", escreveu Gloria. "Ela voltou a dançar com os integrantes do grupo com quem dançou no espetáculo de fim de ano daquele 1992", relembrou.

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