Glória Perez compartilha publicação apoiando a Jovem Pan e web comenta

A escritora e roteirista Gloria Perez Crédito: Greg Salibian/Folhapress

O nome da escritora Glória Perez ficou em alta nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, após a novelista fazer uma publicação apoiando a emissora Jovem Pan.

Nos stories de seu Instagram, Glória compartilhou uma imagem com a palavra "Eu" em inglês, um coração e o logo do canal, como se dissesse "Eu amo a Jovem Pan".

A postagem da autora foi associada a um possível apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. Apesar de Glória não ter declarado seu voto publicamente, ela já curtiu publicações a favor do presidente.

Alguns internautas também comentaram o fato da criadora de Travessia, novela das 21h da TV Globo, ter postado uma declaração de amor a uma emissora concorrente.

Sério, eu fico pensando como não teve NINGUÉM de dentro da Globo pra avisar a Gloria Perez que ela devia se conter nas redes sociais pelo menos enquanto Travessia está no ar pic.twitter.com/wpyDukpdg5 — luis (@oboynoveleiro) October 21, 2022

Imagina ser a glória Perez que fez uma novela pra criticar fake news e tá defendendo a jovem pan por causa de fake News? — isa werneck ? (@isabelawerneckf) October 21, 2022

declaro aqui que não gosto da glória perez apesar dela gostar de mim pic.twitter.com/dAGw08NGaJ — jotape ruindade pura (@monogamiamata) October 21, 2022