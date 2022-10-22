Glória Perez compartilha publicação apoiando a Jovem Pan e web comenta

O nome da escritora Glória Perez ficou em alta nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, após a novelista fazer uma publicação apoiando a emissora Jovem Pan.
Nos stories de seu Instagram, Glória compartilhou uma imagem com a palavra "Eu" em inglês, um coração e o logo do canal, como se dissesse "Eu amo a Jovem Pan".
A postagem da autora foi associada a um possível apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022. Apesar de Glória não ter declarado seu voto publicamente, ela já curtiu publicações a favor do presidente.
Alguns internautas também comentaram o fato da criadora de Travessia, novela das 21h da TV Globo, ter postado uma declaração de amor a uma emissora concorrente.