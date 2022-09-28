Glória Perez curte post pró-Bolsonaro e recebe críticas na web

Glória Perez movimentou as redes sociais nesta terça-feira (27) ao curtir uma publicação que elogiava o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL.
"Em 2018, votei nele pq era o mal menor. Desta vez, votarei nele não apenas como um antídoto ao PT, mas pq ele teve a coragem de defender nossa liberdade nestes 4 anos. Não apenas a liberdade de expressão, mas também de ir e vir, de trabalhar, de escolher meus remédios e vacinas", dizia o post curtido pela novelista.
A curtida de Glória rendeu muitas críticas nas redes sociais, com direito a internautas citarem personagens criados pela novelista que não votariam no candidato.
E a situação irritou a autora. Em entrevista ao portal F5, da Folha de S. Paulo, ela disse que sempre vai curtir publicações que defendam a liberdade de expressão e que não declara voto. "Isso é declaração de voto??? Ah gente! É cada uma!", iniciou a autora.
Esse povo quer assunto. Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto”, continuou.
Sobre o apoio a Bolsonaro, ela foi direta: "Nunca declarei voto. Nunca, em tempo nenhum. E vou continuar assim. É um princípio meu".