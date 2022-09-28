Glória Perez curte post pró-Bolsonaro e recebe críticas na web

A escritora e roteirista Gloria Perez Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Glória Perez movimentou as redes sociais nesta terça-feira (27) ao curtir uma publicação que elogiava o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL.

"Em 2018, votei nele pq era o mal menor. Desta vez, votarei nele não apenas como um antídoto ao PT, mas pq ele teve a coragem de defender nossa liberdade nestes 4 anos. Não apenas a liberdade de expressão, mas também de ir e vir, de trabalhar, de escolher meus remédios e vacinas", dizia o post curtido pela novelista.

A curtida de Glória rendeu muitas críticas nas redes sociais, com direito a internautas citarem personagens criados pela novelista que não votariam no candidato.

É Gloria Perez, pelo visto você não aprendeu nada com as histórias que você contou nas suas novelas, né? Sua obra foi muito importante pra sociedade brasileira em vários aspectos mas eu jamais vou compactuar com isso, por mais que seja teu fã. Apoiar Bolsonaro hoje é o fim! pic.twitter.com/HYR66aptN3 — luis (@oboynoveleiro) September 27, 2022

a gloria pérez quer abordar os males das fake news na nova novela dela e vai apoiar o bolsonaro nas eleições pic.twitter.com/wavKGPrU8R — polo (@ervemore) September 27, 2022

A glória perez apoia o bolsonaro e o bolsonaro apoia o homem que matou a filha da gloria perez na base da tesoura.



Isso me deixou pensativa hj,ta... — Rê(tinta) (@Renarbastos) September 27, 2022

Glória Perez + Guilherme de Padua = Bolsonaro.

O retrato do eleitorado de Bolsonaro. A coisa sem pé nem cabeça. — Ana Casalecchi (@acasalechi) September 28, 2022

E a situação irritou a autora. Em entrevista ao portal F5, da Folha de S. Paulo, ela disse que sempre vai curtir publicações que defendam a liberdade de expressão e que não declara voto. "Isso é declaração de voto??? Ah gente! É cada uma!", iniciou a autora.

Esse povo quer assunto. Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto”, continuou.