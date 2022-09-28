Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Glória Perez curte post pró-Bolsonaro e recebe críticas na web

Autora, porém, ressaltou que curtida não significa declarar voto: "É um princípio meu", disse à Folha de S. Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 12:38

A escritora e roteirista Gloria Perez relembrou o assassinato de sua filha no Instagram
A escritora e roteirista Gloria Perez Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Glória Perez movimentou as redes sociais nesta terça-feira (27) ao curtir uma publicação que elogiava o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL.
"Em 2018, votei nele pq era o mal menor. Desta vez, votarei nele não apenas como um antídoto ao PT, mas pq ele teve a coragem de defender nossa liberdade nestes 4 anos. Não apenas a liberdade de expressão, mas também de ir e vir, de trabalhar, de escolher meus remédios e vacinas", dizia o post curtido pela novelista.
A curtida de Glória rendeu muitas críticas nas redes sociais, com direito a internautas citarem personagens criados pela novelista que não votariam no candidato.
E a situação irritou a autora. Em entrevista ao portal F5, da Folha de S. Paulo, ela disse que sempre vai curtir publicações que defendam a liberdade de expressão e que não declara voto. "Isso é declaração de voto??? Ah gente! É cada uma!", iniciou a autora.
Esse povo quer assunto. Curti e vou curtir qualquer post que defenda a liberdade de expressão. Ponto”, continuou.
Sobre o apoio a Bolsonaro, ela foi direta: "Nunca declarei voto. Nunca, em tempo nenhum. E vou continuar assim. É um princípio meu".

Veja Também

Capixaba Therla Duarte grava participação em "Travessia", de Gloria Perez

Gloria Perez relembra assassinato da filha: 'O tempo não ameniza'

Xuxa e Angélica declaram voto em Lula nestas eleições

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições Famosos Jair Bolsonaro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados