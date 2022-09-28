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Xuxa e Angélica declaram voto em Lula nestas eleições

Esposa de Luciano Huck se decide após falar em 'dificuldade enorme' para escolher candidato
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 28 de Setembro de 2022 às 11:31

Xuxa e Angélica declaram voto em Lula
Xuxa e Angélica declaram voto em Lula Crédito: Reprodução/Instagram
Xuxa e Angélica entraram para a lista de celebridades que se manifestaram publicamente sobre o voto para a presidência da República. As duas declaram apoio ao candidato do PT, Lula, em publicações nas redes sociais.
Xuxa gravou um vídeo fazendo um "L' e publicou no Instagram. "Primeiro turno. Amor, respeito e democracia", diz a legenda do post.
Já a esposa de Luciano Huck foi ao Twitter rebater uma matéria da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A matéria continha uma fala da apresentadora dizendo que estava com uma dificuldade 'enorme' de decidir seu voto.
"Esta declaração foi dada ha mais de 1 mês. Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula", diz o texto no Twitter.
Com a declaração, Xuxa e Angélica entram para o time de artistas que declararam em Lula, como Gal Costa, Bruna Marquezine, Bruno Gabliasso, Luísa Sonza, Anitta, Pabllo Vittar, entre outros.
No time de artistas que declararam votos em Bolsonaro, estão Humberto Martins, Malvino Salvador, Sérgio Reis, Antonia Fontenelle, Andrea Sorvetão, Zezé di Camargo, entre outros.

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