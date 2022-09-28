Xuxa e Angélica declaram voto em Lula nestas eleições

Xuxa e Angélica declaram voto em Lula Crédito: Reprodução/Instagram

Xuxa e Angélica entraram para a lista de celebridades que se manifestaram publicamente sobre o voto para a presidência da República. As duas declaram apoio ao candidato do PT, Lula, em publicações nas redes sociais.

Xuxa gravou um vídeo fazendo um "L' e publicou no Instagram. "Primeiro turno. Amor, respeito e democracia", diz a legenda do post.

Já a esposa de Luciano Huck foi ao Twitter rebater uma matéria da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A matéria continha uma fala da apresentadora dizendo que estava com uma dificuldade 'enorme' de decidir seu voto.

"Esta declaração foi dada ha mais de 1 mês. Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula", diz o texto no Twitter.

Esta declaração foi dada ha mais de 1 mês. Mas de fato tive muita dificuldade em decidir meu voto. Vale ressaltar que em tempo algum cogitei votar no atual presidente. Por fim, decidi votar no Lula. https://t.co/lOQyPVvZ37 — Angélica Huck (@angelicaksy) September 28, 2022

Com a declaração, Xuxa e Angélica entram para o time de artistas que declararam em Lula, como Gal Costa, Bruna Marquezine, Bruno Gabliasso, Luísa Sonza, Anitta, Pabllo Vittar, entre outros.