Senhora critica 'Travessia' na internet e Glória Perez rebate: 'fez o L, é fia?'

A autora Gloria Perez Crédito: Globo/Fabio Rocha

A autora de novelas Glória Perez não reagiu bem ao comentário de uma senhora no Facebook sobre Travessia, seu trabalho mais recente. Em uma publicação sobre a novela, o ex-BBB André Gabeh lamentou não ter tido tempo ainda para assistir à trama. Em resposta, a idosa respondeu que ele não estava "perdendo grande coisa". Em seguida, Glória retrucou: "fez o L, é fia?".

Após idosa criticar a novela 'Travessia', a autora, Glória Perez, respondeu: "fez o L, é fia?" Crédito: Facebook.com/@Elmoserra

A resposta de Glória não foi à toa. Parece que a autora deu uma stalkeada no perfil da idosa. No dia do segundo turno das eleições presidenciais, a senhora publicou um meme em comemoração à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. A imagem dizia: "Triplex do Lula" e abaixo mostrava a mesma foto de Lula com a faixa presidencial três vezes.