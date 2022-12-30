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Música de abertura do 'BBB 23' ganha nova versão funk com Dennis DJ

A clássica canção de Paulo Ricardo, agora, é uma parceria com Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 13:56

A Globo anunciou nesta quarta-feira, 29, uma nova versão da música de abertura do Big Brother Brasil 2023. A clássica canção de Paulo Ricardo, agora, é uma parceria com Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra.
Tadeu Schmidt
Tadeu Schmidt anunciou a novidade nas redes sociais Crédito: Fábio Rocha/Globo
A novidade foi compartilhada no perfil oficial do BBB 23 no Tiktok e no do apresentador do reality show Tadeu Schmidt.
Em vídeo, Schmidt contou que os fãs podem criar suas coreografias e as melhores dancinhas serão escolhidas para serem exibidas no programa em breve.
"O negócio é o seguinte: eu nem fiz três gols, mas vou pedir música e tenho direito! Eu quero ouvir a nova versão da trilha sonora do BBB", disse o apresentador.
E explicou: "O Paulo Ricardo preparou Vida Real 2023, com participação de Dennis DJ e Funk Orquestra. Estou aqui para convidar vocês a curtirem a nova versão desse clássico. Curtir esse som e fazer também uma dancinha. Capricha aí na dancinha que quem mandar bem vai aparecer no BBB 23."
O post mostra Paulo Ricardo e Boninho dançando a música. "Garanto que melhor do que essa dupla vocês conseguem fazer, sem muito esforço", brincou Schmidt.

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