Xuxa, ex-namorada de Pelé, presta solidariedade à família e viúva

A apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte de Pelé. O Rei do Futebol ficou internado um mês no Hospital Israelita Alberto Einstein, em São Paulo.
Pelo Instagram, a apresentadora republicou uma foto de Kely, filha de Pelé, onde as mãos dos filhos estão unidas. No texto ela chama Pelé pelo apelido "Dico" e se solidariza aos filhos e à viúva, Márcia Aoki. "Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia…E todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado…", escreveu. "Márcia que Deus te dê o colo que vc precisa", completou.
A apresentadora conheceu o jogador quando tinha 17 anos, em uma sessão de fotos com Luíza Brunet. "Foi dos 17 aos 23 anos, forma seis anos. O Pelé realmente tem dupla personalidade, ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei muito pelo Dico, que era muito chegado à minha família, era muito divertido", disse Xuxa, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro.