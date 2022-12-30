Xuxa, ex-namorada de Pelé, presta solidariedade à família e viúva

Pelo Instagram, a apresentadora republicou uma foto de Kely, filha de Pelé, onde as mãos dos filhos estão unidas. No texto ela chama Pelé pelo apelido "Dico" e se solidariza aos filhos e à viúva, Márcia Aoki. "Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia…E todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado…", escreveu. "Márcia que Deus te dê o colo que vc precisa", completou.