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Rei do futebol

Xuxa, ex-namorada de Pelé, presta solidariedade à família e viúva

Apresentadora e Rei do Futebol, que morreu aos 82 anos, ficaram juntos por seis anos. Xuxa republicou uma foto de Kely, filha de Pelé, onde as mãos dos filhos estão unidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 08:36

xuxa menegheloficial
Xuxa presta solidariedade à família de Pelé Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
A apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte de Pelé. O Rei do Futebol ficou internado um mês no Hospital Israelita Alberto Einstein, em São Paulo. 
Pelo Instagram, a apresentadora republicou uma foto de Kely, filha de Pelé, onde as mãos dos filhos estão unidas. No texto ela chama Pelé pelo apelido "Dico" e se solidariza aos filhos e à viúva, Márcia Aoki. "Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste, agregados (filhos de coração), netos, sobrinhos, Lucia…E todos que estiveram do lado do Dico o meu abraço carinhoso e que a dor da perda se transforme em boas lembranças pra ser menos pesado…", escreveu. "Márcia que Deus te dê o colo que vc precisa", completou.
A apresentadora conheceu o jogador quando tinha 17 anos, em uma sessão de fotos com Luíza Brunet. "Foi dos 17 aos 23 anos, forma seis anos. O Pelé realmente tem dupla personalidade, ele fala na terceira pessoa. Eu me apaixonei muito pelo Dico, que era muito chegado à minha família, era muito divertido", disse Xuxa, em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro.

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