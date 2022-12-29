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Indo pra Bahia

Ex-BBB Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na Bahia: "Fomos arremessados"

A advogada compartilhou fotos de um carro todo amassado na estrada. Sem ferimentos, ela registrou como ficou o veículo em que estava e revelou ter vivido um livramento ao sair bem do episódio
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 12:53

A ex-BBB Gizelly Bicalho sofreu acidente indo pra Bahia
A ex-BBB Gizelly Bicalho sofreu acidente indo pra Bahia Crédito: Reprodução @gizellybicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho usou seu Instagram para noticiar aos fãs que sofreu um acidente de carro quando estava na estrada, rumo a Itamaraju, na Bahia. A advogada compartilhou fotos de um carro todo amassado na estrada. Sem ferimentos, ela registrou como ficou o veículo em que estava e revelou ter vivido um livramento ao sair bem do episódio.
Gizelly contou que ela e os demais passageiros foram arremessados do automóvel. Felizmente, ninguém se feriu.
"Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado", começou o desabafo.
Segundo ela, a viagem estava sendo feita com cautela e sem velocidade, quando foram surpreendidos. "Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém me feriu", disse. 
A advogada ainda lembrou que sofreu um acidente  em 2011. "Em 2011 sofri um acidente perto da minha casa, estava sem cinto de segurança. Eu quebrei a clavícula, cinco costelas, uma lesão na coluna e machuquei o pulmão". Gizelly Bicalho mostrou ainda como ficaram as malas de viagem. 

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