Ex-BBB Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na Bahia: "Fomos arremessados"

A ex-BBB Gizelly Bicalho usou seu Instagram para noticiar aos fãs que sofreu um acidente de carro quando estava na estrada, rumo a Itamaraju, na Bahia. A advogada compartilhou fotos de um carro todo amassado na estrada. Sem ferimentos, ela registrou como ficou o veículo em que estava e revelou ter vivido um livramento ao sair bem do episódio.
Gizelly contou que ela e os demais passageiros foram arremessados do automóvel. Felizmente, ninguém se feriu.
"Mais um livramento de Deus, mais um milagre. Deus é pai! Maria passa na frente e meu anjo da guarda sempre ao lado", começou o desabafo.
Segundo ela, a viagem estava sendo feita com cautela e sem velocidade, quando foram surpreendidos. "Estrada do Prado para Itamaraju, muitos buracos, direção super segura e bem devagar, mas quando estávamos passando nesse buraco fomos surpreendidos com esse caminho no nosso fundo que não conseguiu frear e fomos arremessados, mas ninguém me feriu", disse.
A advogada ainda lembrou que sofreu um acidente em 2011. "Em 2011 sofri um acidente perto da minha casa, estava sem cinto de segurança. Eu quebrei a clavícula, cinco costelas, uma lesão na coluna e machuquei o pulmão". Gizelly Bicalho mostrou ainda como ficaram as malas de viagem.