Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes sociais

Paulo Vieira é alvo de ataques racistas e avisa: "Tenho advogado"

O humorista Paulo Vieira desabafou após receber mensagens ofensivas nas redes sociais: 'O que eu tenho é advogado'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 11:46

O ator, humorista e apresentador Paulo Vieira
O humorista Paulo Vieira expôs os ataques racistas Crédito: Eduardo Anizelli/ Folhapress
O apresentador, ator e humorista Paulo Vieira revelou que sofreu ataques racistas nas redes sociais. O artista mostrou alguns comentários racistas que costuma receber e revelou que sua família e equipe também são alvos das ofensas. Na noite desta quarta-feira (28), ele resolveu expor alguns comentários que recebeu.
"São centenas de comentários assim. Fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família… Podem printar e me mandar os casos mais absurdos que o que eu tenho é advogado", disse ele.
Ele também sofreu comentários homofóbicos. A exemplo de um homem que o chamou de “Bicha preta”. Na imagem publicada por Paulo, Felipe Senna afirma que ele deveria morrer “igual a Mariele”.
Apesar dos ataques, Paulo Vieira garantiu que está bem. "Sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor. Tô forte e cada vez mais certo do meu papel", completou. Recentemente, Paulo causou polêmica ao fazer um piada com Gkay no Melhores do Ano do Domingão - na ocasião, Fábio Porchat também dividiu opiniões ao tirar sarro da humorista.

Veja Também

Scooby atualiza estado de saúde da filha recém-nascida após duas cirurgias

Dado Dolabella se declara para Wanessa Camargo no aniversário dela

Lulu Santos pede criação de secretaria para direitos LGBTQIAP+; novos ministros respondem

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados