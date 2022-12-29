Paulo Vieira é alvo de ataques racistas e avisa: "Tenho advogado"

O apresentador, ator e humorista Paulo Vieira revelou que sofreu ataques racistas nas redes sociais. O artista mostrou alguns comentários racistas que costuma receber e revelou que sua família e equipe também são alvos das ofensas. Na noite desta quarta-feira (28), ele resolveu expor alguns comentários que recebeu.
"São centenas de comentários assim. Fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família… Podem printar e me mandar os casos mais absurdos que o que eu tenho é advogado", disse ele.
Ele também sofreu comentários homofóbicos. A exemplo de um homem que o chamou de “Bicha preta”. Na imagem publicada por Paulo, Felipe Senna afirma que ele deveria morrer “igual a Mariele”.
Apesar dos ataques, Paulo Vieira garantiu que está bem. "Sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor. Tô forte e cada vez mais certo do meu papel", completou. Recentemente, Paulo causou polêmica ao fazer um piada com Gkay no Melhores do Ano do Domingão - na ocasião, Fábio Porchat também dividiu opiniões ao tirar sarro da humorista.