Paulo Vieira é alvo de ataques racistas e avisa: "Tenho advogado"

O humorista Paulo Vieira expôs os ataques racistas Crédito: Eduardo Anizelli/ Folhapress

O apresentador, ator e humorista Paulo Vieira revelou que sofreu ataques racistas nas redes sociais. O artista mostrou alguns comentários racistas que costuma receber e revelou que sua família e equipe também são alvos das ofensas. Na noite desta quarta-feira (28), ele resolveu expor alguns comentários que recebeu.

"São centenas de comentários assim. Fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família… Podem printar e me mandar os casos mais absurdos que o que eu tenho é advogado", disse ele.

são centenas de comentários assim



fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família…



??? pic.twitter.com/fxfoINUHV3 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 29, 2022