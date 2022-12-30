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Inusitado

Renata Lo Prete começa jornal de tênis e troca por salto

A jornalista começou a apresentação de tênis e minutos depois, entre uma reportagem e outra, apareceu no ar com um sapato social
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 09:54

Um fato inusitado chamou a atenção do público do Jornal da Globo no início da madrugada desta sexta-feira (30): Renata Lo Prete começou a apresentação de tênis e minutos depois, entre uma reportagem e outra, apareceu no ar com um sapato social.
Renata Lo Prete
Renata Lo Prete começou a apresentação do telejornal de tênis Crédito: TV Globo/Reprodução
A jornalista virou um dos assuntos do Twitter e o descuido no figurino provocou comentários divertidos. "Petição para Renata Lo Prete trabalhar de pijama", sugeriu um internauta. "Não precisava ter trocado, ícone", disse outro.
Para um dos "comentaristas" do visual, as dificuldades do ano podem ter motivado a âncora a optar pelo conforto. "Renata Lo Prete veste roupas leves e tênis para aguentar finalizar o ano de 2022", escreveu.
Fãs da jornalista lembraram que ela já havia aparecido de tênis no Altas Horas, no final de novembro.
Na ocasião, ela sambou ao lado da apresentadora Angélica e ao som do cantor Thiaguinho, o que fez a participação no programa viralizar.
Em entrevista recente a Pedro Bial, Lo Prete falou sobre a compaixão que recebe dos internautas quando o BBB (Big Brother Brasil) está no ar e atrasa o inicio do "Jornal da Globo".
"Acontece um negócio sensacional. O povo brasileiro se compadece da nossa situação e essa solidariedade é a coisa mais linda de ver", disse.

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