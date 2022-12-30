De Anitta a Viola Davis, famosos lamentam a morte de Pelé

Pelé, o rei do futebol, morreu nesta quinta-feira (29) e não demorou muito para que pessoas de todo o mundo lamentassem a partida do ex-jogador, aos 82 anos, que foi diagnosticado com um tumor de cólon em setembro do ano passado. Internado há um mês no Hospital Albert Einstein, São Paulo, Edson Arantes do Nascimento faleceu por complicações da doença.

Pelé recebeu homenagens de famosos Crédito: Bruno Santos/Folhapress

No Brasil, personalidades de todas as áreas prestaram homenagens a Pelé. "Tive a chance de trabalhar com ele na Copa de 1994, nos Estados Unidos", lembrou Fátima Bernardes. "Não vou me esquecer da reverência de quem estava no estádio Rose Bowl quando ele chegou à cabine de transmissão da TV Globo. Um orgulho ver um homem preto brasileiro tão adorado e tão respeitado".

O narrador Galvão Bueno, que estava na mesma transmissão, também fez sua homenagem. Ele publicou uma imagem dos dois comemorando o tetra (com o antológico grito de "É tetra! É tetra!") e escreveu: "Meu amigo Edson se foi!! Que tristeza! Mas Pelé, não! Pelé é eterno!! Rei Pelé!! Primeiro e único!".

Ana Maria Braga disse ainda estar incrédula com a notícia. "É meio inacreditável falar 'O Pelé morreu'. Tanta alegria, tanta vida, tantas comemorações. Não combina", afirmou. "Ele nasceu para a bola. E a bola nasceu para ele. Um talento inigualável que o fez ser o maior jogador da história. Adeus, rei."

"Ficam capítulos importantes da história do esporte mundial, com as sementes do nosso futebol arte", escreveu Luciano Huck nas redes sociais. "Permanecem as lembranças deste protagonista da história de amor de um país inteiro pelo futebol. Nós, seus súditos, seguiremos contando suas façanhas. Deixando vivo seu legado, como fizeram nossos pais."

MUNDO DA MÚSICA

Caetano Veloso relembrou a ocasião em que o jogador comentou a música "Love, Love, Love", que o cantor e compositor baiano havia escrito sobre ele. "Em seu livro, escreveu sobre a canção 'Love Love Love', que fiz inspirado nas palavras dele", contou. Ele lembrou que Pelé dizia: "De todas as canções inspiradas em mim, acho que essa é a que mais me emociona".

Roberto Carlos comentou sobre a participação do Rei do Futebol em seu especial de final de ano, em 1977, no qual ambos cantaram juntos. "Eleito mundialmente como o atleta do século, ele é o brasileiro mais famoso do mundo por seu talento e emoção que nos causa em cada partida de futebol", afirmou.

"Digo isso tudo no presente porque Pelé é e será tudo isso sempre, eternamente nos corações e na história do Brasil."

Ainda no mundo da música, Anitta publicou nos stories uma foto do jogador com a frase "Descanse em paz, Rei Pelé". Já Djavan disse que "todo fã de futebol também é fã de Pelé". "Sobretudo os que tiveram a sorte de vê-lo jogar", afirmou. "Pelé transcendeu o esporte e fez arte com os pés! Sempre será um gigante! Obrigado, Pelé!"

O diretor Boninho comentou que era amigo do astro do futebol. "Que ano difícil, quantos amigos se foram", lamentou. "Hoje perdemos nosso Pelé, seu sorriso, o gênio da bola. A bola está triste hoje. Vai amigo, descansa."

A morte do atleta repercutiu também entre artistas internacionais. Viola Davis publicou um vídeo com imagens da carreira dele. "Descanse em paz, Pelé, você foi o maior futebolista que já existiu! Orando pela sua família, obrigado pela sua bênção", escreveu. Florinda Meza, do seriado "Chaves", também lamentou nas redes sociais, assim como Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, e Rod Stewart.