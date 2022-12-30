Luiza Brunet, cobiçada por Pelé antes de Xuxa, lamenta morte do jogador

Assim como milhões de pessoas em todo mundo, Luiza Brunet se emocionou ao saber da morte de Pelé nesta quinta-feira (29). A empresária e ex-modelo lamentou a partida do rei do futebol e reconheceu a importância do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira para o Brasil.

Luiza Brunet lamentou a partida do rei do futebol Crédito: Reprodução/Facebook

"É uma perda lastimável pelo grande atleta que ele foi e continua sendo. Pelé se tornou uma referência mundial em uma época sem redes sociais. Uma referência no planeta e que levou o Brasil ao topo do reconhecimento. Muito triste", disse Luiza que ainda lembrou quando conheceu o ex-jogador.

"Conheci Pelé no final de 1980. Um homem bem simples, apesar de toda a fama. Eu e Xuxa posamos com ele para uma capa de revista. Depois, os dois viraram um casal, o casal da época", lembrou Luiza que enviou duas fotos pessoais antes de encerrar a conversa.

Luiza não comentou, mas nessa mesma sessão de fotos, Pelé paquerou primeiro a mãe de Yasmin Brunet. Em várias entrevistas, ela contou o que teria acontecido. "Ele já era rei, e ficamos bem animadas em conhecê-lo. No intervalo dos cliques, aproximou-se: 'Luiza, você tem compromisso para esta noite?' Olhei para os lados, na esperança de ter outra Luiza por ali. Era mesmo comigo. Fiquei sem graça, desviei o olhar e fui sincera: 'Tenho, sim. Vou fazer jantar para o meu marido'. Ele riu e emendou de primeira, sem perder a pose: 'Bom jantar, bonita'", descreveu Luiza.