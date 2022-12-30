Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Despedida

Luiza Brunet, cobiçada por Pelé antes de Xuxa, lamenta morte do jogador

A empresária e ex-modelo lamentou a partida do rei do futebol e reconheceu a importância do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira para o Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 08:42

Assim como milhões de pessoas em todo mundo, Luiza Brunet se emocionou ao saber da morte de Pelé nesta quinta-feira (29). A empresária e ex-modelo lamentou a partida do rei do futebol e reconheceu a importância do eterno camisa 10 do Santos e da seleção brasileira para o Brasil.
Luiza Brunet
Luiza Brunet lamentou a partida do rei do futebol Crédito: Reprodução/Facebook
"É uma perda lastimável pelo grande atleta que ele foi e continua sendo. Pelé se tornou uma referência mundial em uma época sem redes sociais. Uma referência no planeta e que levou o Brasil ao topo do reconhecimento. Muito triste", disse Luiza que ainda lembrou quando conheceu o ex-jogador.
"Conheci Pelé no final de 1980. Um homem bem simples, apesar de toda a fama. Eu e Xuxa posamos com ele para uma capa de revista. Depois, os dois viraram um casal, o casal da época", lembrou Luiza que enviou duas fotos pessoais antes de encerrar a conversa.
Luiza não comentou, mas nessa mesma sessão de fotos, Pelé paquerou primeiro a mãe de Yasmin Brunet. Em várias entrevistas, ela contou o que teria acontecido. "Ele já era rei, e ficamos bem animadas em conhecê-lo. No intervalo dos cliques, aproximou-se: 'Luiza, você tem compromisso para esta noite?' Olhei para os lados, na esperança de ter outra Luiza por ali. Era mesmo comigo. Fiquei sem graça, desviei o olhar e fui sincera: 'Tenho, sim. Vou fazer jantar para o meu marido'. Ele riu e emendou de primeira, sem perder a pose: 'Bom jantar, bonita'", descreveu Luiza.
Xuxa namorou Pelé quando tinha 17 anos, e ele, 41. O namoro durou seis anos e foi marcado por traições, segundo a apresentadora. "Ele me traía, ele dizia que era um relacionamento aberto, mas aberto só para ele, entre outras coisas. Quando eu fiz 23 anos, minha vida estava mudando muito. Contei quando a Globo me chamou e Edson disse que eu devia recusar", relembrou Xuxa numa live. A reportagem também procurou Xuxa e assessoria disse que ela iria preferir falar diretamente com os familiares do ex-jogador ou se pronunciaria de forma espontânea nas redes sociais.

Veja Também

Xuxa, ex-namorada de Pelé, presta solidariedade à família e viúva

Ex-BBB Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na Bahia: "Fomos arremessados"

Scooby atualiza estado de saúde da filha recém-nascida após duas cirurgias

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As canetas antiobesidade oferecem uma nova abordagem para o controle do peso, mas requerem cuidados (Imagem: Alones | Shutterstock)
Anvisa restringe emagrecedores manipulados e do Paraguai em meio a pressão política
Ana Paula, Milena e Juliano disputam o prêmio do BBB 26
Final do BBB 26: Juliano, Ana Paula ou Milena? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados