Climão! Repórter expulsa Isabel Teixeira de transmissão do É de Casa

Thiago Simpatia não reconheceu a atriz Isabel Teixeira, que apareceu atrás dele durante a transmissão Crédito: Reprodução TV Globo

O repórter Thiago Simpatia cometeu uma gafe durante o programa "É de Casa", em São Paulo, na manhã deste sábado. O profissional não reconheceu a atriz Isabel Teixeira, que apareceu atrás dele durante a transmissão, e "expulsou" a atriz, afastando-a do microfone.

Tudo aconteceu ao vivo, enquanto ele cobria a corrida de São Silvestre, na Avenida Paulista. A atriz de 'Pantanal' apareceu atrás do repórter mostrando sua medalha. Logo depois, ela pediu: "Queria mandar um beijo". Sem reconhecê-la, Thiago a afastou do microfone: "Depois você manda um beijo, agora não dá, peraí! Daqui a pouco você manda!", disse ele.

Momentos após perceber o erro, ele chamou Isabel de volta e corrigiu a gafe. "Ela é atriz, ela fez novela, daqui a pouco eu chamo. Corre aqui, vem aqui. Liberaram agora", disse, convidando a atriz.