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Climão! Repórter expulsa Isabel Teixeira de transmissão do É de Casa

O repórter Thiago Simpatia, sem perceber que se tratava da atriz, a afastou do microfone
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 13:55

Isabel Teixeira e o repórter Thiago Simpatia
 Thiago Simpatia não reconheceu a atriz Isabel Teixeira, que apareceu atrás dele durante a transmissão Crédito: Reprodução TV Globo
O repórter Thiago Simpatia cometeu uma gafe durante o programa "É de Casa", em São Paulo, na manhã deste sábado. O profissional não reconheceu a atriz Isabel Teixeira, que apareceu atrás dele durante a transmissão, e "expulsou" a atriz, afastando-a do microfone.
Tudo aconteceu ao vivo, enquanto ele cobria a corrida de São Silvestre, na Avenida Paulista. A atriz de 'Pantanal' apareceu atrás do repórter mostrando sua medalha. Logo depois, ela pediu: "Queria mandar um beijo". Sem reconhecê-la, Thiago a afastou do microfone: "Depois você manda um beijo, agora não dá, peraí! Daqui a pouco você manda!", disse ele.
Momentos após perceber o erro, ele chamou Isabel de volta e corrigiu a gafe. "Ela é atriz, ela fez novela, daqui a pouco eu chamo. Corre aqui, vem aqui. Liberaram agora", disse, convidando a atriz. 
A artista, então, mandou seu recado ao vivo: "Queria mandar um beijo pra Maria Beltrão e pro pessoal do É de Casa", afirmou aos risos. Do estúdio, a apresentadora aproveitou para fazer um convite para Isabel. "Aparece de surpresa lá em casa também, tem vinho, te dou comida, dou tudo", brincou Maria.

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