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Amizade

Thales Junqueira nega affair com Humberto Carrão

Thales Junqueira negou estar namorando o galã de "Todas as Flores". A confusão começou por causa de uma foto da dupla na noite anterior na casa de Caetano Veloso, em Salvador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 08:57

Humberto Carrão
Humberto Carrão viu seu nome envolvido numa confusão com o amigo Crédito: Reprodução @Humbertocarrao
Amizade. Foi assim que o diretor de arte Thales Junqueira classificou a relação que mantém há anos com Humberto Carrão. Ele negou estar namorando o galã de "Todas as Flores", no Globoplay, após rumores de um romance nesta sexta-feira (30). A confusão começou por causa de uma foto da dupla na noite anterior na casa de Caetano Veloso, em Salvador.
"Eu e Humberto somos amigos há muitos anos. Sou veado, Humberto é hétero e somos amigos. E é isso", contou Junqueira que ainda explicou o motivo de ter chamado Regina Casé de "cupida" dos dois na legenda de uma foto do trio em um encontro com o irmão de Maria Bethânia. "Regina é uma amiga nossa e nos apresentou ao Caetano, de quem somos fãs."
Humberto Carrão e Thales Junqueira foram juntos para Salvador na quarta-feira (28) e fizeram vários passeios turísticos com outros amigos da dupla. As imagens divulgadas renderam não só especulação de um relacionamento como também felicitações por parte de seguidores: "Eu amo esse casal", comentou uma usuária do Instagram. "Que Deus abençoe o amor de vocês", disse outro. "Lindos, viva o amor", manifestou um internauta.
O diretor de arte de filmes como "Que horas ela volta?", "Aquarius" e "Bacurau", Thales criticou, em suas redes sociais, veículos que noticiaram o suposto romance como um fato consumado. Humberto Carrão está solteiro desde que anunciou a separação de Chandelly Braz, em agosto de 2022, depois de uma relação de dez anos.

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