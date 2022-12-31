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Em Pernambuco

Bianca Andrade e João Guilherme passam noites juntos em pré-réveillon, diz colunista

Segundo o colunista Leonardo Ferreira, do Extra, Bianca e João Guilherme voltaram a ficar depois de terem trocado beijos pela primeira vez numa festa em São Paulo, em maio deste ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 10:00

Bianca Andrade e João Guilherme
Bianca Andrade e João Guilherme: réveillon em Pernambuco Crédito: Reprodução @bianca @joaoguilherme
Bianca Andrade, a Boca Rosa, e João Guilherme estão curtindo dias de sol, piscina e festas em Maracaípe, no sul de Pernambuco. Eles estão numa casa de praia na companhia de outros influenciadores, como a campeã do "BBB 21", a paraibana Juliette Freire. 
E, segundo o colunista Leonardo Ferreira, do Extra, Bianca e João Guilherme voltaram a ficar depois de terem trocado beijos pela primeira vez numa festa em São Paulo, em maio deste ano. O jornalista ainda contou que, como estão dividindo a mesma casa, na hora de dormir, seguem juntinhos para o mesmo quarto. 
Bianca anunciou o fim do relacionamento com Fred em 2022. Os dois começaram o romance pouco tempo depois dela deixar o "BBB20". A empresária engravidou durante a pandemia de Covid-19. Já João Guilherme já namorou com Jade Picon e Larissa Manoela. 

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