Bianca Andrade e João Guilherme passam noites juntos em pré-réveillon, diz colunista

Bianca Andrade, a Boca Rosa, e João Guilherme estão curtindo dias de sol, piscina e festas em Maracaípe, no sul de Pernambuco. Eles estão numa casa de praia na companhia de outros influenciadores, como a campeã do "BBB 21", a paraibana Juliette Freire.
E, segundo o colunista Leonardo Ferreira, do Extra, Bianca e João Guilherme voltaram a ficar depois de terem trocado beijos pela primeira vez numa festa em São Paulo, em maio deste ano. O jornalista ainda contou que, como estão dividindo a mesma casa, na hora de dormir, seguem juntinhos para o mesmo quarto.
Bianca anunciou o fim do relacionamento com Fred em 2022. Os dois começaram o romance pouco tempo depois dela deixar o "BBB20". A empresária engravidou durante a pandemia de Covid-19. Já João Guilherme já namorou com Jade Picon e Larissa Manoela.