Pedro Scooby e Cintia Dicker deixam de seguir Luana Piovani nas redes

Luana Piovani desabafa sobre criação dos filhos com Pedro Scooby Crédito: Reprodução/Instagram

O surfista Pedro Scooby e a modelo Cintia Dicker deixaram de seguir a atriz Luana Piovani no Instagram após desabafos feitos pela artista publicamente sobre a criação dos filhos. O atleta e Luana são pais de Dom, Liz e Bem.

Na última terça-feira, 27, a atriz usou o perfil na rede para acusar Scooby de não apoiá-la. Segundo ela, as crianças ganharam um celular de presente de Natal que ela não poderia ter acesso.

"Chegando agora do trabalho, em casa, cansada, tentando falar com meus filhos para saber como foi o Natal e cada um ganhou um celular. E aí eu tento falar com o Pedro: 'Se tiver alguma coisa instalada, me passa a senha para eu colocar o Qustodio (aplicativo de monitoramento)", disse.

Luana ainda acusou o surfista de deixar que Dom assista filmes que não correspondem à classificação etária do menino. "Eu tenho visto o que o Dom tem consumido na internet e não são coisas saudáveis. O Pedro deixa o Dom assistir filmes adultos desde que ele tem 4 anos. Ele assistiu Deadpool com essa idade", contou.

A atriz ainda revelou ter interesse em contatar um advogado que a ajude com a custódia dos filhos. Atualmente, Luana vive em Cascais, em Portugal, e Scooby mora no Rio de Janeiro.

"Ele não me respeita. Ele me desrespeita na frente dos meus filhos. Ele desligou o telefone na minha cara. [...] Não sei porque ficou agressivo comigo. E não vem falar que está triste ou que está com problema. Não vem falar, porque é mentira", afirmou a atriz.