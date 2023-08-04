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Marlene Mattos afirma que ela e Xuxa eram um casal, só que sem sexo

Relacionamento da empresária e da apresentadora foi discutido no quarto episódio de 'Xuxa, o Documentário', do Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 09:54

Marlene Mattos e Xuxa Meneghel discutiram os boatos sobre o seu relacionamento nos anos 1980 em "Xuxa, o Documentário". As entrevistas sobre o assunto foram ao ar nesta quinta-feira (3), com o lançamento do quarto episódio da minissérie documental no Globoplay.
A empresária Marlene Mattos durante show beneficente
Marlene Mattos comentou sobre boatos de seu suposto relacionamento com Xuxa Crédito: Greg Salibian/Folhapress
Em dado momento da conversa com o documentário, Marlene Mattos afirma que ela e Xuxa eram um casal na época do trabalho. "Nós éramos um casal, só que sem sexo", diz a ex-empresária.
No mesmo episódio, Xuxa diz que o relacionamento chegou a ser discutido entre as duas. "Ela não deixava ninguém chegar perto de mim e teve um momento que eu falei: 'Quer? Não quer. Então deixa outra pessoa pegar'", afirma a apresentadora. "Todo mundo achava que a gente tinha um caso."
Mattos ainda relembra um exame ginecológico de Xuxa que ela espionou. "Eu falei para o médico: 'Deixa eu ver'", comenta. "Queria saber se estava tudo bem."
Xuxa e Marlene Mattos trabalharam juntas durante 18 anos, encerrando a parceria em 2002. Em outras ocasiões, a apresentadora afirmou que a empresária não gostava da sua vida saudável, e acusou Mattos de abuso psicológico.

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