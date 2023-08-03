Polêmica

'Xuxa, o documentário': episódio desta quinta-feira tem encontro com Marlene Mattos

Capítulo promete detalhar a relação difícil que ambas tiveram. Trecho divulgado anteriormente mostra ex-empresária afirmando que Xuxa era “marionete” nas sua mão
Agência Estado

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 18:54

Xuxa e Marlene Mattos Crédito: Instagram/Folhapress
O quarto episódio de Xuxa, o documentário - e talvez o mais esperado pelo público- vai ao ar nesta quinta-feira, 3, às 18h na Globoplay. A rainha do baixinhos irá, finalmente, ficar cara a cara com a ex-empresária, Marlene Mattos. informação da participação da produtora foi confirmada pelo Estadão.
Ambas irão se reencontrar 19 anos depois que encerraram a parceria comercial. Durante a divulgação do documentário, Xuxa deu alguns spoilers da cena. Na gravação, Marlene admitiu que a apresentadora "era marionete em sua mão" e argumentou que "acertou muito mais do que errou".
"O mundo não é isso que você quer que seja. [...] Você era uma marionete na minha mão e eu usava você para fazer outras pessoas de marionete", declarou à apresentadora. A declaração gerou revolta nas redes sociais e a ex-empresária rebateu as críticas ao afirmar que era o seu "jeito de ser".
No episódio da última quinta-feira, Xuxa comentou sobre o seu relacionamento com o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, e revelou que Marlene "infernizava" a vida do casal. Segundo ela, a então empresária dizia para Xuxa escolher entre o trabalho ou o namoro.
"Ela infernizava minha vida com ele. Dizia que não era para ficar com ele, que era para escolher entre meu trabalho e ele... Ela infernizava. Cada vez que eu ficava com ele, já sabia que no dia seguinte ia ter um dia horrível, de cão", desabafou.
Além do romance com Senna, o documentário já comentou sobre o casamento com Luciano Szafir, falou sobre a apresentadora Adriane Galisteu e mostrou o reencontro da rainha dos baixinhos com o ator de 'Amor, Estranho Amor', relembrando a polêmica da cena erótica envolvendo os dois.

