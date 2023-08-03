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Babado!

"Xuxa e Marlene Mattos foram um casal por muitos anos", diz filha de Luciano do Valle

Em podcast, jornalista Alessandra do Valle afirma ter ouvido relato polêmico de Pelé, ex-namorado da Rainha dos Baixinhos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Agosto de 2023 às 11:32

Xuxa Meneghel e sua ex-empresária Marlene Mattos: polêmica após estreia em documentário no Globoplay
Alessandra do Valle, filha do locutor Luciano do Valle (1947-2014), relatou o suposto relacionamento de Xuxa e Marlene Mattos em podcast Crédito: Instagram/Folhapress
"Xuxa e Marlene Mattos foram um casal por muitos anos." A frase é da jornalista Alessandra do Valle, filha do locutor Luciano do Valle (1947-2014). Segundo ela, Pelé, morto no final de 2022, teria falado isso em uma conversa com o pai dela, há 40 anos, numa ocasião em que ela estava presente. Pelé estava separado de Xuxa.
"Ele falou para o meu pai: 'Luciano, eu perdi a Xuxa para a Marlene Mattos. Se eu tivesse perdido para outro homem, eu não me importaria, agora perder a Xuxa para a Marlene, meu amigo, eu não vou superar isso'", comentou, nesta quarta-feira (2), no podcast Tagarelando.
Conforme a jornalista, essa informação sobre uma suposta relação amorosa entre as duas nunca havia sido passada para ninguém e se manteve guardada por quatro décadas. "Uma coisa é você escutar em uma roda de conversa, outra coisa é você escutar do próprio Pelé. Talvez ela negue e está tudo certo. Mas isso foi fato", finalizou.
Procuradas, Xuxa e Marlene não se pronunciaram. Mas em julho, a apresentadora revelou detalhes de sua vida íntima durante uma participação no podcast Quem Pode, Pod e falou sobre o assunto. A apresentadora contou como perdeu a virgindade e suas histórias da relação que manteve com Pelé e Ayrton Senna (1960-1994).
A artista também negou os rumores de que teria tido relações sexuais com Marlene Mattos, sua ex-empresária. Segundo ela, a relação foi apenas profissional, mesmo quando foram bastante próximas.
A apresentadora e a empresária trabalharam juntas por 18 anos e romperam a parceria em 2002. A Rainha dos baixinhos comentou que Marlene não gostava da vida saudável que ela levava, pois teria afirmado que "ídolos devem morrer cedo". "Sofri abuso psicológico, de poder, de confiança. E vendo ela falando no documentário, eu reafirmo isso", disse.

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