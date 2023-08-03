Passagens de Xuxa pelo ES tiveram chuva, desmaios e muita emoção

Show da Xuxa no Clube Álvares Cabral em 2003 Crédito: Fábio Vicentini /Acervo A Gazeta

A internet não comenta outra coisa. A série Xuxa, O Documentário, em cartaz na Globoplay, chamou a atenção dos fãs de Xuxa Meneghel por trazer os principais momentos da carreira da apresentadora, desde o início na Rede Manchete, com O Clube da Criança, nos anos 1980, passando pelo fenômeno "Xou da Xuxa", na Rede Globo, na mesma década. Claro que os amores da loira também estão presentes, como sua complexa e polêmica relação com a ex-empresária Marlene Mattos.

Entrando na vibe "Xuxamania", HZ - com apoio do Centro de Documentação (Cedoc) da Rede Gazeta -, fuçou dados, tirou o pó da prateleira de arquivos antigos e resgatou as vindas de Xuxa ao Espírito Santo, entre 1987 e 2003. Nestes 16 anos, a Rainha se apresentou quatro vezes para o público capixaba.

A mais emblemática performance, claro, foi no inesquecível 6 de novembro de 1988, segunda vez que a artista bateu ponto no ES, levando o Xou da Xuxa para o estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Mesmo sob um dilúvio (choveu pra caramba naquele domingo!), cerca de 60 mil pessoas (segundo produção do evento) se acotovelaram no gramado do campo da Desportiva Ferroviária para ficar um pouquinho mais perto da celebridade mais quente da década de 1980.

Nem o empurra-empurra ou o chão encharcado pela chuva (virou um lamaçal daqueles) impediu que o público - composto por crianças de colo, adolescentes, pais, idosos e até mulheres grávidas (!) - pulasse ao som de "Ilariê" e "Amiguinha Xuxa". "Encharcados, com lama acima dos joelhos e sapatos na mão, muitos garantiam ter valido a pena a aventura", escreveu a jornalista Vera Caser, em matéria publicada no dia seguinte ao show, em A Gazeta.

Relembre vindas da Xuxa ao Espírito Santo

RELEMBRE DETALHES DAS APRESENTAÇÕES

21 de fevereiro de 1987

O primeiro "Xou" apresentado no ES foi no ginásio do Álvares Cabral, em Vitória. O espetáculo contou com performance de músicas de sucesso do disco lançado em 1986, como "Turma da Xuxa", "Doce Mel" e "Garoto Problema".

Show da Xuxa no ginásio Álvares Cabral em 21 de fevereiro de 1987 Crédito: Jose A. Magnago/Acervo A Gazeta

6 de novembro de 1988

O show marcante da Rainha dos Baixinhos em solo capixaba. Nem a chuva, tumultos e desmaios do público foram capazes de desanimar a galera. Mesmo com o Xou da Xuxa marcado para começar às 17h, os fãs fervorosos começaram a se reunir em frente ao estádio da Desportiva Ferroviária às 9h.

O que ninguém esperava é que, a partir das 14h daquele domingo (6), cairia um temporal que inundaria o estádio, transformando o gramado em um verdadeiro ringue de lama. A Grande Vitória virou um caos, com vários pontos de alagamento, trânsito congestionado e ruas interditadas. E a galera nem aí, só se acabando ao som da Rainha!

Ao final do espetáculo as opiniões se dividiram, mas uma coisa é fato: quando Xuxa mandou pular, todo mundo tirou o pé do chão."Grupos inteiros saíram cantando em coro as músicas de Xuxa, especialmente "Ilariê'", escreveu a jornalista de A Gazeta na época Vera Caser na segunda (7), após o show.

Show da Xuxa no Estádio Engenheiro Araripe (06/11/1988) Crédito: Chico Guedes/Acervo A Gazeta

10 de dezembro de 1989

A terceira vez que Xuxa desembarcou sua nave no Espírito Santo foi tão marcante quanto as anteriores. Naquele domingo (10), o estádio Engenheiro Araripe recebeu quase 20 mil pessoas para o 30º e último espetáculo da turnê da "Xou da Xuxa" em 1989.

Com a apresentação marcada para começar às 19h, mais de 19 mil pessoas começaram a chegar no local por volta das 12h, segundo o Escritório Central de Arrecadação dos Direitos Autorais (Ecad). Um dia antes, o jornal A Gazeta noticiou que a apresentação fez aumentar as vendas do disco da cantora na Grande Vitória. Na época, o LP era vendido por 60 cruzados novos. Na cotação do real, o valor a chega a R$ 1.

De um ano para o outro, o espetáculo contou com algumas mudanças, entre elas um megapalco personalizado. O alvoroço, marcante no show do ano anterior, esteve presente mais uma vez.

"Xuxa, pela primeira vez, deixou o palco repudiando o empurra-empurra que observava, enquanto a produtora Marlene Mattos - também pela primeira vez - em três ocasiões usou o microfone para pedir calma e repreender o comportamento do público. Enquanto isso, a plateia gritava o refrão que os eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva usam para saudá-lo, só que trocando os nomes "Olê, olê, olê, olá, Xuxa, Xuxa", publicou o jornal A Gazeta, no dia 11 de dezembro de 1989.

Show da Xuxa no Estádio Engenheiro Araripe (10/12/1989) Crédito: Chico Guedes/Acervo A Gazeta

20 de dezembro de 2003

Última vez que Xuxa se apresentou em Vitória, desta vez no ginásio Álvares Cabral. Acompanhada de sua nova turma, a Rainha trouxe o espetáculo Só Para Baixinhos pela primeira (e única) vez ao Estado. Alguns dias antes, a artista deu uma entrevista ao jornalista Gustavo Cheluje, na época repórter do Notícia Agora, e contou detalhes da futura apresentação.

"Vamos fazer uma viagem ao mundo infantil. Teremos cenários coloridos e efeitos especiais, entre eles uma máquina de bolinhas de sabão e um telão que exibirá depoimentos de crianças. Dividirei o palco com os meus fiéis escudeiros: Teddy, o Polvo, Tchtchucão e a Xuxinha", relatou a Rainha dos Baixinhos.

Durante quase duas horas de apresentação, cerca de 3 mil baixinhos e baixinhas aplaudiram a loira, conforme cobertura da então jornalista do Notícia Agora Lucila Kose. Com 5 anos na época, Sasha, filha da cantora, assumiu o microfone e fez a abertura. "Era uma vez uma menina que adorava brincar. Aí ela cresceu e continuou gostando de brincar. Essa é a história da minha mãe", disse.

Ao invés da nave (vista nos shows anteriores), Xuxa saiu de um livro. "Era uma vez", "Batatinha bem Quentinha" e "Cinco Patinhos" foram algumas das canções que fizeram parte da brincadeira.

"Não sei se mereço tanto amor, carinho e felicidade que vocês me mandam. Escolhi Vitória para ser o último show porque quero sair de férias com as energias vitoriosas de vocês", disse Xuxa, durante a apresentação.