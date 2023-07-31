Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica!

Xuxa diz que 'usou' Luciano Szafir para ter filho, mas que ele 'sabia de tudo'

Em documentário, em cartaz no Globoplay, apresentadora diz que queria ter 'um ficante' por preocupação com seu 'relógio biológico'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 17:38

Xuxa e Luciano Szafir: documentário sobre a apresentadora no Globoplay mostra a relação entre os dois artistas
Xuxa e Luciano Szafir: documentário sobre a apresentadora no Globoplay mostra a relação entre os dois artistas Crédito: Reprodução
No terceiro episódio de "Xuxa, o Documentário", que foi ao ar na última quinta-feira (27), o público foi apresentado aos amores da vida da apresentadora. No episódio, Xuxa falou sobre os relacionamentos que viveu com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e Luciano Szafir.
Durante o namoro com o pai de Sasha Meneghel, a apresentadora se sentiu pronta para ser mãe já que queria ter um filho antes dos 35 anos. Mas ele só disse que teria um filho com ela caso os dois se casassem. Na época, circulavam rumores de que a relação seria arranjada, apenas para que a "rainha dos baixinhos" gerasse um filho.
"Tem muita verdade nisso. Como as pessoas falam, eu o usei", esclarece ela. "Mas, na realidade, ele sabia de tudo. Quando chegou para me namorar, falei para ele que queria só um ficante e depois disse que o meu relógio biológico estava indo, queria ser mãe", disse ela em entrevista ao gshow.
Mesmo admitindo que, de certa maneira, usou o ator, ela afirma que, na época, não via dessa maneira porque gostava do que tinha com Luciano.
"Na minha cabeça, queria usá-lo, sim, de vez em quando, para ficar do lado dele porque gostava da relação com ele. Só não gostava o suficiente para me casar com ele. Sempre foi o sonho dele e nunca foi o meu".
Em uma conversa que tiveram sobre se casarem ou não, a apresentadora reafirmou o desejo de não se comprometer seriamente. Foi quando ele topou ter um filho sem se casar com ela e, na primeira tentativa de uma relação sexual sem preservativo, Xuxa engravidou.
"Como as pessoas não sabem, dizem: ‘Ah, ela usou ele’. Sim, eu usei, como ele também me usou para a gente ser feliz ali na hora da relação, do sexo e tudo mais. Fui verdadeira o tempo todo, como ele também foi. Ele não foi obrigado a tirar a camisinha".

Veja Também

Rede Globo exibe primeiro episódio de "Xuxa, O Documentário", na "Tela Quente"

Marlene Mattos "infernizava" namoro entre Xuxa e Ayrton Senna, relata a apresentadora

Ex-ator mirim que estrelou "Amor, Estranho Amor" com Xuxa fez filme pornô

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Globoplay Luciano Szafir Xuxa Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica
Imagem de destaque
Mulher morre ao bater motoneta em poste na Serra
Imagem de destaque
O exercício físico simples que pode ajudar a melhorar a memória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados