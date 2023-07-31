Xuxa diz que 'usou' Luciano Szafir para ter filho, mas que ele 'sabia de tudo'

Xuxa e Luciano Szafir: documentário sobre a apresentadora no Globoplay mostra a relação entre os dois artistas Crédito: Reprodução

No terceiro episódio de "Xuxa, o Documentário", que foi ao ar na última quinta-feira (27), o público foi apresentado aos amores da vida da apresentadora. No episódio, Xuxa falou sobre os relacionamentos que viveu com o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna e Luciano Szafir.

Durante o namoro com o pai de Sasha Meneghel, a apresentadora se sentiu pronta para ser mãe já que queria ter um filho antes dos 35 anos. Mas ele só disse que teria um filho com ela caso os dois se casassem. Na época, circulavam rumores de que a relação seria arranjada, apenas para que a "rainha dos baixinhos" gerasse um filho.

"Tem muita verdade nisso. Como as pessoas falam, eu o usei", esclarece ela. "Mas, na realidade, ele sabia de tudo. Quando chegou para me namorar, falei para ele que queria só um ficante e depois disse que o meu relógio biológico estava indo, queria ser mãe", disse ela em entrevista ao gshow.

Mesmo admitindo que, de certa maneira, usou o ator, ela afirma que, na época, não via dessa maneira porque gostava do que tinha com Luciano.

"Na minha cabeça, queria usá-lo, sim, de vez em quando, para ficar do lado dele porque gostava da relação com ele. Só não gostava o suficiente para me casar com ele. Sempre foi o sonho dele e nunca foi o meu".

Em uma conversa que tiveram sobre se casarem ou não, a apresentadora reafirmou o desejo de não se comprometer seriamente. Foi quando ele topou ter um filho sem se casar com ela e, na primeira tentativa de uma relação sexual sem preservativo, Xuxa engravidou.