Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Babado!

Ex-ator mirim que estrelou "Amor, Estranho Amor" com Xuxa fez filme pornô

O ator Marcelo Ribeiro diz que sua carreira foi prejudicada pela polêmica em torno do filme com a apresentadora
Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 17:07

Xuxa se reencontra com Marcelo Ribeiro, que estrelou ao lado da apresentadora o filme 'Amor, Estanho Amor' Crédito: Divulgação/Globoplay
Marcelo Ribeiro, que ainda criança estrelou o longa "Amor, Estranho Amor" ao lado de Xuxa, protagonizou o filme pornô "Estranho Amor" em 2008, quando tinha 37 anos.
O ex-ator apareceu no segundo episódio da série documental que conta a trajetória da apresentadora, exibida na Globoplay. Sem oportunidades na carreira, ele decidiu fazer o filme adulto.
Na série, Ribeiro conta que a polêmica em torno de "Amor, Estanho Amor" prejudicou seu sonho de ser ator, porque as portas da profissão teriam se fechado.
Na obra, dirigida por Walter Hugo Khouri, a apresentadora interpreta a prostituta Tamara, que seduz Hugo (Marcelo Ribeiro), que no filme tem 12 anos.
Com nudez e cenas de sexo, o filme foi um tabu para Xuxa durante anos, que o estrelou em 1982, antes de se tornar um dos principais nomes da TV brasileira. Ela já contou que foi tachada de pedófila durante anos devido à cena em que seduz o garoto e chegou a proibir a exibição do filme.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados