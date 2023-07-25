Ex-ator mirim que estrelou "Amor, Estranho Amor" com Xuxa fez filme pornô

Marcelo Ribeiro, que ainda criança estrelou o longa "Amor, Estranho Amor" ao lado de Xuxa, protagonizou o filme pornô "Estranho Amor" em 2008, quando tinha 37 anos.
O ex-ator apareceu no segundo episódio da série documental que conta a trajetória da apresentadora, exibida na Globoplay. Sem oportunidades na carreira, ele decidiu fazer o filme adulto.
Na série, Ribeiro conta que a polêmica em torno de "Amor, Estanho Amor" prejudicou seu sonho de ser ator, porque as portas da profissão teriam se fechado.
Na obra, dirigida por Walter Hugo Khouri, a apresentadora interpreta a prostituta Tamara, que seduz Hugo (Marcelo Ribeiro), que no filme tem 12 anos.
Com nudez e cenas de sexo, o filme foi um tabu para Xuxa durante anos, que o estrelou em 1982, antes de se tornar um dos principais nomes da TV brasileira. Ela já contou que foi tachada de pedófila durante anos devido à cena em que seduz o garoto e chegou a proibir a exibição do filme.