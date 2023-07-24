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Sucesso

Lançado direto no streaming, documentário da Xuxa ganha exibição pela Globo

Produção vai ao ar em horário dedicado a sucessos do cinema na próxima segunda-feira (31)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Julho de 2023 às 17:49

Com repercussão digna de TV aberta, mesmo tendo estreado apenas no Globoplay, "Xuxa, O Documentário" deve alcançar o público que não assina o serviço na próxima segunda-feira (31). Ele será exibido dentro da Tela Quente, dedicada normalmente a grandes sucessos do cinema, mas que tem recentemente feito parte da estratégia crossmídia da Globo, com a exibição de alguns produtos feitos originalmente para a plataforma de streaming.
Xuxa completou 60 anos no último dia 27 e comemorou com um cruzeiro temático
Documentário sobre vida e carreira de Xuxa será apresentado na Tela Quente da Rede Globo na próxima segunda (31) Crédito: Blad Meneghel/Divulgação
A exibição será apenas do primeiro episódio e terá cerca de uma hora, começando às 22h30, logo após a novela das nove "Terra e Paixão". A intenção é tentar trazer um público que ainda não acompanhou a história de Xuxa no streaming para começar a ver o trabalho feito por Pedro Bial, diretor do projeto, e assim, tentar atrair o público para assinar o serviço pago visando assistir ao resto da história. Na semana passada, o mesmo recurso foi usado com "Vicky e a Musa", exibido na Sessão da Tarde.
O episódio vai ao ar na TV aberta na mesma semana em que o streaming liberará o quarto episódio para os assinantes. Nele, as divergências entre Xuxa e a sua antiga diretora, Marlene Mattos, sua parceira por 19 anos de carreira, começam a aparecer.

SUCESSO

"Xuxa, O Documentário" já é um sucesso no streaming. A história da rainha dos baixinhos foi o terceiro produto mais consumido da plataforma entre o dia de estreia, quinta-feira (13), e a última terça-feira (18). Na sua frente, apenas as duas das principais novelas de horário nobre da emissora: "Terra e Paixão", exibida às 21h, e "Vai na Fé", trama das sete que está em sua reta final.
Como as duas tramas têm exposição de horário nobre, é comum que sejam os produtos mais vistos do streaming da Globo. Mas a produção superou outras atrações que têm essa mesma exposição. O documentário ultrapassou, por exemplo, a novela das seis, "Amor Perfeito", e "Mulheres Apaixonadas" (2003), em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.
A curiosidade pela série também pode ser mensurada pelo crescimento das pesquisas por Marlene Mattos, figura central em sua carreira. O termo "Quem é Marlene Mattos" teve mais de 250% de aumento em procuras nos últimos 90 dias.
Conforme o Google Trends, há muita curiosidade dos usuários sobre a vida pessoal da própria ex-produtora, com muita busca pelos termos "fortuna de Marlene Mattos", "Marlene Mattos tem filhos" e "Marlene Mattos e namorada", registraram mais de 90% de aumento no mesmo período.
O pico de procura sobre Marlene foi registrado pelo Google Trends no dia 10 de julho, um dia após uma exibição de entrevista com Xuxa ao Fantástico sobre o documentário, na qual o reencontro com a ex-colega de trabalho foi bastante explorado. A expectativa do Globoplay é que o pico de audiência da série seja alcançado justamente no episódio que conta com a participação de Marlene. A previsão é que ele vá ao ar no dia 10 de agosto, fechando a série.

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