Lançado direto no streaming, documentário da Xuxa ganha exibição pela Globo

Com repercussão digna de TV aberta, mesmo tendo estreado apenas no Globoplay, "Xuxa, O Documentário" deve alcançar o público que não assina o serviço na próxima segunda-feira (31). Ele será exibido dentro da Tela Quente, dedicada normalmente a grandes sucessos do cinema, mas que tem recentemente feito parte da estratégia crossmídia da Globo, com a exibição de alguns produtos feitos originalmente para a plataforma de streaming.

Documentário sobre vida e carreira de Xuxa será apresentado na Tela Quente da Rede Globo na próxima segunda (31) Crédito: Blad Meneghel/Divulgação

A exibição será apenas do primeiro episódio e terá cerca de uma hora, começando às 22h30, logo após a novela das nove "Terra e Paixão". A intenção é tentar trazer um público que ainda não acompanhou a história de Xuxa no streaming para começar a ver o trabalho feito por Pedro Bial, diretor do projeto, e assim, tentar atrair o público para assinar o serviço pago visando assistir ao resto da história. Na semana passada, o mesmo recurso foi usado com "Vicky e a Musa", exibido na Sessão da Tarde.

O episódio vai ao ar na TV aberta na mesma semana em que o streaming liberará o quarto episódio para os assinantes. Nele, as divergências entre Xuxa e a sua antiga diretora, Marlene Mattos, sua parceira por 19 anos de carreira, começam a aparecer.

SUCESSO

"Xuxa, O Documentário" já é um sucesso no streaming. A história da rainha dos baixinhos foi o terceiro produto mais consumido da plataforma entre o dia de estreia, quinta-feira (13), e a última terça-feira (18). Na sua frente, apenas as duas das principais novelas de horário nobre da emissora: "Terra e Paixão", exibida às 21h, e "Vai na Fé", trama das sete que está em sua reta final.

Como as duas tramas têm exposição de horário nobre, é comum que sejam os produtos mais vistos do streaming da Globo. Mas a produção superou outras atrações que têm essa mesma exposição. O documentário ultrapassou, por exemplo, a novela das seis, "Amor Perfeito", e "Mulheres Apaixonadas" (2003), em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.

A curiosidade pela série também pode ser mensurada pelo crescimento das pesquisas por Marlene Mattos, figura central em sua carreira. O termo "Quem é Marlene Mattos" teve mais de 250% de aumento em procuras nos últimos 90 dias.

Conforme o Google Trends, há muita curiosidade dos usuários sobre a vida pessoal da própria ex-produtora, com muita busca pelos termos "fortuna de Marlene Mattos", "Marlene Mattos tem filhos" e "Marlene Mattos e namorada", registraram mais de 90% de aumento no mesmo período.