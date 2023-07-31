Rede Globo exibe primeiro episódio de "Xuxa, O Documentário", na "Tela Quente"

Primeiro episódio de polêmico documentário sobre a vida de Xuxa será exibido nesta segunda (31), na Rede Globo Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

A série documental que revela os bastidores da vida pessoal e carreira da eterna Rainha dos Baixinhos, Maria da Graça Xuxa Meneghel, vai estar na Rede Globo nesta segunda (31). O Tela Quente exibe o primeiro episódio de Xuxa, O Documentário, Original Globoplay, com direção geral de Pedro Bial. A atração será exibida logo após Terra e Paixão.

Por meio de reencontros exclusivos e entrevistas conduzidas por Bial, a obra relembra a rotina intensa de um dos maiores astros pop do país e as relações com a equipe por trás das câmeras e também com a família.

O documentário mergulha, ainda, nas memórias de Xuxa e resgata sua trajetória completa, desde o início como modelo, ainda em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul – onde nasceu e foi criada -, passando por sua carreira como atriz, até o Brasil se tornar pequeno para sua fama como apresentadora e cantora infantil, sendo natural a sua conquista pela América Latina, Europa e Estados Unidos, e os encontros com personalidades como Michael Jackson e John F. Kennedy Jr.