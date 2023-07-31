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Nesta segunda (31)

Rede Globo exibe primeiro episódio de "Xuxa, O Documentário", na "Tela Quente"

Com direção-geral de Pedro Bial, o original Globoplay explora aspectos da vida e carreira da ex-Rainha dos Baixinhos. Atração vem batendo recordes de acesso na plataforma de streaming

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 11:11

xuxa menegheloficial
Primeiro episódio de polêmico documentário sobre a vida de Xuxa será exibido nesta segunda (31), na Rede Globo Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial
A série documental que revela os bastidores da vida pessoal e carreira da eterna Rainha dos Baixinhos, Maria da Graça Xuxa Meneghel, vai estar na Rede Globo nesta segunda (31). O Tela Quente exibe o primeiro episódio de Xuxa, O Documentário, Original Globoplay, com direção geral de Pedro Bial. A atração será exibida logo após Terra e Paixão.
Por meio de reencontros exclusivos e entrevistas conduzidas por Bial, a obra relembra a rotina intensa de um dos maiores astros pop do país e as relações com a equipe por trás das câmeras e também com a família.
O documentário mergulha, ainda, nas memórias de Xuxa e resgata sua trajetória completa, desde o início como modelo, ainda em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul – onde nasceu e foi criada -, passando por sua carreira como atriz, até o Brasil se tornar pequeno para sua fama como apresentadora e cantora infantil, sendo natural a sua conquista pela América Latina, Europa e Estados Unidos, e os encontros com personalidades como Michael Jackson e John F. Kennedy Jr.
A narrativa é conduzida a partir de relatos da própria Xuxa e de testemunhas-chave que acompanharam de perto a sua explosão, sendo algumas delas: Sergio Mallandro, Renato Aragão, as ex-paquitas Andrea Veiga, Letícia Spiller e Tatiana Maranhão, e Marlene Mattos. Outros episódios estão sendo disponibilizados semanalmente na Globoplay. 

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