Marlene Mattos se pronuncia após reencontro com Xuxa

O reencontro de Marlene Mattos e Xuxa segue comentado nas redes sociais. A própria ex-empresária fez um ar de mistério sobre o momento, que integrou o novo episódio de "Xuxa, o Documentário", lançado nesta quinta-feira (3). Em publicação nas redes sociais, após o lançamento, a ex-empresária da apresentadora compartilhou uma mensagem vista como indireta por usuários, nos comentários.