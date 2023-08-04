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Marlene Mattos se pronuncia após reencontro com Xuxa

Reencontro de ex-empresária e apresentadora foi disponibilizado pelo Globoplay nesta quinta-feira (3)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 09:48

A empresária Marlene Mattos durante show beneficente
Marlene Mattos se pronunciou nas redes sociais após episódio do documentário da Globoplay que mostra seu encontro com Xuxa Crédito: Greg Salibian/Folhapress
O reencontro de Marlene Mattos e Xuxa segue comentado nas redes sociais. A própria ex-empresária fez um ar de mistério sobre o momento, que integrou o novo episódio de "Xuxa, o Documentário", lançado nesta quinta-feira (3). Em publicação nas redes sociais, após o lançamento, a ex-empresária da apresentadora compartilhou uma mensagem vista como indireta por usuários, nos comentários.
"Quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas", escreveu Marlene, acompanhada da legenda "atitude e determinação".
No quarto capítulo de "Xuxa, o Documentário", Marlene e Xuxa se reencontram depois de 19 anos. Na conversa, as duas recuperam o motivo do rompimento e questões que ficaram mal resolvidas no passado.

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