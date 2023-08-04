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  • Xuxa sobre encontro com Marlene Mattos: "Esperava uma pessoa diferente e não encontrei"
Babado!

Xuxa sobre encontro com Marlene Mattos: "Esperava uma pessoa diferente e não encontrei"

Apresentadora e ex-empresária ficaram frente a frente em episódio de documentário exibido pela Globoplay
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 10:13

Marlene Mattos e Xuxa se reencontraram após quase duas décadas de afastamento
Marlene Mattos e Xuxa se reencontraram após quase duas décadas de afastamento Crédito: Reprodução/Globoplay e Instagram
O tão aguardado encontro entre Xuxa e Marlene Mattos finalmente foi ao ar no quarto episódio do documentário da Rainha dos baixinhos no Globoplay. Apesar de não esperar por um mea-culpa, a apresentadora conta que se surpreendeu negativamente com a ex-empresária.
"Não esperava pedido de desculpas, mas esperava uma pessoa diferente e não encontrei. Foi uma grande decepção. No final, fiquei decepcionada com tudo que vi e ouvi", disse Xuxa ao GShow.
Em publicação nas redes sociais, após o lançamento desta quinta (3), a ex-empresária da apresentadora compartilhou uma mensagem vista como indireta por usuários, nos comentários.
"Quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas", escreveu Marlene, acompanhada da legenda "atitude e determinação".
No quarto capítulo de "Xuxa, o Documentário", Marlene e Xuxa se reencontram depois de 19 anos. Na conversa, as duas recuperam o motivo do rompimento e questões que ficaram mal resolvidas no passado.
Ambas trabalharam juntas por 18 anos e romperam a parceria em 2002. A Rainha dos baixinhos comentou que Marlene não gostava da vida saudável que ela levava, pois teria afirmado que "ídolos devem morrer cedo". "Sofri abuso psicológico, de poder, de confiança. E vendo ela falando no documentário, eu reafirmo isso", disse no documentário.

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