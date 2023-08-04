Xuxa sobre encontro com Marlene Mattos: "Esperava uma pessoa diferente e não encontrei"

Marlene Mattos e Xuxa se reencontraram após quase duas décadas de afastamento Crédito: Reprodução/Globoplay e Instagram

O tão aguardado encontro entre Xuxa e Marlene Mattos finalmente foi ao ar no quarto episódio do documentário da Rainha dos baixinhos no Globoplay. Apesar de não esperar por um mea-culpa, a apresentadora conta que se surpreendeu negativamente com a ex-empresária.

"Não esperava pedido de desculpas, mas esperava uma pessoa diferente e não encontrei. Foi uma grande decepção. No final, fiquei decepcionada com tudo que vi e ouvi", disse Xuxa ao GShow.

Em publicação nas redes sociais, após o lançamento desta quinta (3), a ex-empresária da apresentadora compartilhou uma mensagem vista como indireta por usuários, nos comentários.

"Quando faltar sorte, faça sobrar atitude. O azar morre de medo de pessoas determinadas", escreveu Marlene, acompanhada da legenda "atitude e determinação".

No quarto capítulo de "Xuxa, o Documentário", Marlene e Xuxa se reencontram depois de 19 anos. Na conversa, as duas recuperam o motivo do rompimento e questões que ficaram mal resolvidas no passado.