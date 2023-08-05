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Estrela da TV

Protagonista de "Elas por Elas", atriz Maria Helena Dias morre aos 91 anos

Atriz fez personagem que será feito por Maria Clara Spinelli em remake que estreia no mês de setembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2023 às 09:54

Maria Helena Dias em Elas por Elas: ex-atriz da Globo morreu aos 91 anos
Maria Helena Dias em Elas por Elas: ex-atriz da Globo morreu aos 91 anos Crédito: Reprodução/Rede Globo
Uma das protagonistas da versão original de "Elas por Elas", produzido em 1982 pela Globo, a atriz Maria Helena Dias, de 91 anos, morreu na tarde da última terça-feira (1º). Maria Helena estava internada desde o mês passado no Rio de Janeiro, segundo amigos relataram nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
Maria Helena Dias não atuava desde uma participação na série Carga Pesada (2007). Antes, ela atuou em diversas novelas dos anos 1980 e 1990, como Rainha da Sucata (1990) e A Próxima Vítima (1995). Maria Helena foi pioneira na TV e começou como atriz na extinta Rede Tupi (1950-1980), no programa Grande Teatro Tupi (1952), além de outras produções no teatro.
A atriz passou a fazer novelas nos anos 1970, em tramas como Pai Herói (1979), Água Viva (1980), Ciranda de Pedra (1981), Tieta (1989), Rainha da Sucata (1990), Fera Ferida (1993) e A Próxima Vítima (1995). Sua última participação em folhetins foi em Cobras e Lagartos (2006), trama das sete escrita por João Emanuel Carneiro.
Seu papel em "Elas por Elas" foi a personagem Carmem, mulher que trabalha muito e cuida de sua família, com marido, dois filhos e um cunhado. Na nova versão da produção, prevista para estrear no mês que vem, a personagem fará uma mudança de sexo, se chamará Renée, e será interpretada por Maria Clara Spinelli.
Maria Helena Dias estava afastada dos holofotes desde 2007, quando passou a viver na zona sul do Rio de Janeiro, em um apartamento próprio. Ela foi casada duas vezes e não teve filhos. Não foram divulgadas informações sobre seu funeral.

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