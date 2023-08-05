Protagonista de "Elas por Elas", atriz Maria Helena Dias morre aos 91 anos

Maria Helena Dias em Elas por Elas: ex-atriz da Globo morreu aos 91 anos Crédito: Reprodução/Rede Globo

Uma das protagonistas da versão original de "Elas por Elas", produzido em 1982 pela Globo, a atriz Maria Helena Dias, de 91 anos, morreu na tarde da última terça-feira (1º). Maria Helena estava internada desde o mês passado no Rio de Janeiro, segundo amigos relataram nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Maria Helena Dias não atuava desde uma participação na série Carga Pesada (2007). Antes, ela atuou em diversas novelas dos anos 1980 e 1990, como Rainha da Sucata (1990) e A Próxima Vítima (1995). Maria Helena foi pioneira na TV e começou como atriz na extinta Rede Tupi (1950-1980), no programa Grande Teatro Tupi (1952), além de outras produções no teatro.

A atriz passou a fazer novelas nos anos 1970, em tramas como Pai Herói (1979), Água Viva (1980), Ciranda de Pedra (1981), Tieta (1989), Rainha da Sucata (1990), Fera Ferida (1993) e A Próxima Vítima (1995). Sua última participação em folhetins foi em Cobras e Lagartos (2006), trama das sete escrita por João Emanuel Carneiro.

Seu papel em "Elas por Elas" foi a personagem Carmem, mulher que trabalha muito e cuida de sua família, com marido, dois filhos e um cunhado. Na nova versão da produção, prevista para estrear no mês que vem, a personagem fará uma mudança de sexo, se chamará Renée, e será interpretada por Maria Clara Spinelli.