Sanfoneiro mirim capixaba toca com Michel Teló em show no ES; veja vídeo

Daniel Santos tocou ao lado de Michel Teló em Castelo no último fim de semana Crédito: TikTok @ silverio0311

Imagina poder subir no palco do seu maior ídolo e, além de conhecê-lo, também tocar e dançar com ele arrastado por uma multidão durante um show? Foi esse sonho que virou realidade para o pequeno Daniel Santos, de 10 anos.

O garoto toca sanfona desde os oito e tem como inspiração o próprio cantor. No sábado (5), ele ficou do ladinho do sertanejo agitando a galera que acompanhava o show em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

Durante 15 minutos em que o sanfoneiro ficou ao lado de Teló, Daniel não perdeu tempo. Além de baterem papo, o pequeno acompanhou as músicas tocando o tempo todo. Ele tocou "Barquinho" e "Milonga" ao lado do ídolo.

Os vídeos feitos, tanto pelo pai de Daniel, Silvério Caetano, quanto por quem estava acompanhando a apresentação, mostram Daniel empolgado, rodando, pulando e tocando a sanfona ao lado do cantor. E o público acompanhou tudo aplaudindo.

Para poder fazer o sanfoneirinho acompanhar o ídolo, a família, que mora em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado, teve até que fazer uma mudança de planos. Afinal de contas, Daniel não queria perder a chance de assistir pela primeira vez um show de Michel Teló.

O pai de Daniel também é músico e os dois até fazem shows por aí. "Quando ele soube que Michel Teló ia estar aqui perto, até desmarquei um show para levar ele para ver se conseguiria tirar uma foto. E foi melhor do que a encomenda. Ele subiu no palco com quase 30 mil pessoas no público e não se acanhou em nada, dançou, tocou", disse o pai, todo orgulhoso.

PERTO DO PALCO

Para conseguir ser notado pelo ídolo, a família levou Daniel e sua inseparável sanfona para bem pertinho, na frente do palco. Quando o show começou, Daniel acompanhava todas as músicas tocando.

"Teve uma hora (durante o show) que Michel até comentou: 'Esse menino é um fenômeno'. Aí depois o pessoal aqui da região, que já conhece ele, começou a gritar pra chamar ele para o palco e o Michel disse que ia chamar. Ele ficou bem nervoso na hora, mas tirou de letra", relatou Silvério.

Nas redes sociais, o vídeo dos dois cantando já bateu mais de cem mil visualizações. No dia seguinte, o pai contou que Daniel era só sorriso, sem acreditar no que tinha acontecido.

"No domingo, ele foi na padaria cantando, pulando. A moça até perguntou e eu disse: 'Claro, ele cantou com o Michel Teló'. Foi uma experiência inesquecível pra ele", comentou o pai.

TALENTO DESDE GURI

Daniel já nasceu no meio musical. O pai sempre tocou vários instrumentos, como teclado e baixo, e também dá aula em escolas de música. E quando o pequeno fez oito anos, Silvério comprou uma sanfona de brinquedo para ele. Foi amor à primeira vista.

Daniel acompanha o pai em shows pelo Brasil com a banda de forró Crédito: Acervo pessoal

"Comprei uma sanfona de brinquedo pra ele primeiro e ele se encantou. Eu fazia show em barzinho e ele já queria me acompanhar com a sanfona. Aí a gente viu que ele era afinadinho e não parou mais. Dois meses depois ele já trocou de sanfona", comentou o pai.

O pai explicou que até mesmo montou a atual banda de forró, chamada "Os Lapadas do Forró", justamente para o filho poder se aperfeiçoar cada vez mais. Hoje, os dois vão de van com os instrumentos e fazem shows pelo Brasil. Juntos, eles já foram até o Maranhão.

Mesmo com os shows com o pai no fim de semana, Silvério disse que faz questão que Daniel siga direitinho os estudos.

"Eu montei esse projeto de forró pra poder incentivar ele. E a gente sempre faz com que ele não deixe de ser criança e tenha a rotina dele junto com a música. Ele ir bem na escola é regra, pra poder tocar ele precisa estudar. Quando ele apronta, eu falo: 'Nesse fim de semana você não vai fazer show não', então rapidinho ele se apruma", contou Silvério.

Fã de música sertaneja, Daniel também já subiu no palco durante um show do cantor Alemão do Forró em Cachoeiro de Itapemirim na festa da cidade. Mas, o xodó mesmo do sanfoneirinho é o Michel Teló.

Logo que começou a tocar, Daniel se encantou com a história do Michel Teló e, segundo o pai, por causa do cantor, o pequeno começou a querer seguir a carreira musical.

"É uma inspiração pra ele. E a partir disso ele quer compor música também. E a gente sempre explica e ele já sabe que as conquistas dele precisam ser através do trabalho, sem deixar de ser criança", comentou o pai.