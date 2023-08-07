Venda Nova do Imigrante: rodeio terá Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes

Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes estão entre os convidados do Rodeio de Venda Nova do Imigrante Crédito: Reprodução

A galera que curte festa no interior do Estado pode ir anotando na agenda: a 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante rola de sexta (11) a domingo (13), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão.

Serão três dias de farra repletos de shows (nacionais e locais) e competições de rodeio profissional. Entre os artistas confirmados, estão Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes, além de talentos da música capixaba. Já pode ir preparando sua roupa (country) de ir!

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela internet ou nos pontos de venda: Tânea Modas (VNI e Castelo), Farmácia Santa Terezinha (Vila Betânea) e Drogaria São João e Farmácia Melhor Compra (ao lado do Posto Mieis), em Alto Caxixe.

Na sexta-feira (11), a abertura será com a dupla sertaneja João Neto e Frederico. O ingresso custa R$ 10. Já no sábado (12), a animação continua com Matheus Fernandes, com bilhetes custando R$ 10 (antecipado) e na R$ 20 (no dia da apresentação).

No domingo (13), além do sorteio beneficente ao Hospital Padre Máximo, de R$ 100 mil, a Festa de Rodeio será encerrada com o show de Bruno e Barreto. A entrada é gratuita.

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