Venda Nova do Imigrante: rodeio terá Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes

A galera que curte festa no interior do Estado pode ir anotando na agenda: a 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante rola de sexta (11) a domingo (13), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão.
Serão três dias de farra repletos de shows (nacionais e locais) e competições de rodeio profissional. Entre os artistas confirmados, estão Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes, além de talentos da música capixaba. Já pode ir preparando sua roupa (country) de ir!
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela internet ou nos pontos de venda: Tânea Modas (VNI e Castelo), Farmácia Santa Terezinha (Vila Betânea) e Drogaria São João e Farmácia Melhor Compra (ao lado do Posto Mieis), em Alto Caxixe.
Na sexta-feira (11), a abertura será com a dupla sertaneja João Neto e Frederico. O ingresso custa R$ 10. Já no sábado (12), a animação continua com Matheus Fernandes, com bilhetes custando R$ 10 (antecipado) e na R$ 20 (no dia da apresentação).
No domingo (13), além do sorteio beneficente ao Hospital Padre Máximo, de R$ 100 mil, a Festa de Rodeio será encerrada com o show de Bruno e Barreto. A entrada é gratuita.
CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA 21ª FESTA DE RODEIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- Data: de sexta (11) a domingo (13)
- Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante
- Sexta-feira (11)
- Entrada: R$ 10
- 19h30: Show com Weliton Viana
- 20h30: Rodeio
- 22h30: Show com João Neto e Frederico
- 00h: Show com Beijo com Mel
- Sábado (12)
- Entrada: R$ 10 antecipado e R$ 20 na hora
- 20h: Show com Os Carreteiros
- 22h: Rodeio
- 23h30: Show com Matheus Fernandes
- 01h00: Show com Michele Freire
- Domingo (13)
- Entrada gratuita
- 14h30: Show com Gang Brasil
- 16h30: Sorteio Beneficente ao Hospital Padre Máximo e Apae
- 18h: Rodeio
- 20h30: Show com Bruno e Barretto
- 22h: Show com Bredes