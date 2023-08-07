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Venda Nova do Imigrante: rodeio terá Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes

Festa acontece de sexta (11) a domingo (13), com rodeio e shows nacionais e regionais, no tradicional Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Agosto de 2023 às 07:00

Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes estão entre os convidados do Rodeio de Venda Nova do Imigrante
Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes estão entre os convidados do Rodeio de Venda Nova do Imigrante Crédito: Reprodução
A galera que curte festa no interior do Estado pode ir anotando na agenda: a 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante rola de sexta (11) a domingo (13), no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o Polentão.
Serão três dias de farra repletos de shows (nacionais e locais) e competições de rodeio profissional. Entre os artistas confirmados, estão Bruno e Barretto, João Neto e Frederico e Matheus Fernandes, além de talentos da música capixaba. Já pode ir preparando sua roupa (country) de ir!
Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pela internet ou nos pontos de venda: Tânea Modas (VNI e Castelo), Farmácia Santa Terezinha (Vila Betânea) e Drogaria São João e Farmácia Melhor Compra (ao lado do Posto Mieis), em Alto Caxixe.
Na sexta-feira (11), a abertura será com a dupla sertaneja João Neto e Frederico. O ingresso custa R$ 10. Já no sábado (12), a animação continua com Matheus Fernandes, com bilhetes custando R$ 10 (antecipado) e na R$ 20 (no dia da apresentação).
No domingo (13), além do sorteio beneficente ao Hospital Padre Máximo, de R$ 100 mil, a Festa de Rodeio será encerrada com o show de Bruno e Barreto. A entrada é gratuita.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA 21ª FESTA DE RODEIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

  • Data: de sexta (11) a domingo (13) 
  • Onde: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão). Av. Pedro Minete, 59, Venda Nova do Imigrante

  • Sexta-feira (11)
  • Entrada: R$ 10
  • 19h30: Show com Weliton Viana
  • 20h30: Rodeio
  • 22h30: Show com João Neto e Frederico
  • 00h: Show com Beijo com Mel

  • Sábado (12)
  • Entrada: R$ 10 antecipado e R$ 20 na hora
  • 20h: Show com Os Carreteiros
  • 22h: Rodeio
  • 23h30: Show com Matheus Fernandes
  • 01h00: Show com Michele Freire

  • Domingo (13)
  • Entrada gratuita
  • 14h30: Show com Gang Brasil
  • 16h30: Sorteio Beneficente ao Hospital Padre Máximo e Apae
  • 18h: Rodeio
  • 20h30: Show com Bruno e Barretto
  • 22h: Show com Bredes

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