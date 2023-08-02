Conheça os selecionados para os showcases do Formemus 2023

A banda Chorou Bebel foi uma das selecionadas para os showcases do Formemus Crédito: Instagram @chorou.bebel com foto de Melina Furlan

O Formemus, que acontece entre os dias 30 de agosto a 2 de setembro de 2023, em Vila Velha, com entrada franca, divulgou o resultado do Chamamento Nacional para o tradicional showcase. Foram 273 inscritos de 18 estados, sendo 12 candidatos selecionados. A princípio, seriam 10 escolhidos, no entanto, a curadoria decidiu convocar dois a mais.

Os artistas selecionados para se apresentar são: Eloá Puri (ES), Kael (ES), Bárbara Greco (ES), Lordose pra Leão (ES), Daniel Silva (ES), Chorou Bebel (ES), Tequilla Bomb (AL), Nobat (MG), Sandyalê (SE), BiaB (RJ), Dona Iracema (BA) e Iuna Falcão (MA).

Os showcases são vitrines para a nova produção musical do país. A curadoria procura identificar novos movimentos artísticos, linguagens e tendências musicais para o mercado nacional e internacional. Os artistas se apresentam no palco do evento, gratuitamente para o público, como também para empresários, curadores de festivais, players e produtores de todo o país.

O primeiro dia do evento (30/08) é fechado para a realização do Pitching Musical e os dias seguintes (quinta a sábado) são abertos a todos os credenciados. Os showcases ainda são abertos ao público, até o limite da capacidade do local.

Mais do que negócios, o Formemus é uma união de pessoas inspiradoras. Uma conferência e festival de música que reúne palestras, painéis, mostras de fotografias e de videoclipes, Conexão Periferia & Interior, Rodada de Negócios e Pitching Musical, sempre debatendo temas relevantes do mercado e as constantes transformações do cenário musical no Estado, no Brasil e no mundo.

"A cada ano o Formemus cresce em importância para o desenvolvimento do mercado musical da região e em relevância como plataforma de difusão da nova música brasileira, para todo o país", afirma o diretor do encontro, Daniel Morelo.