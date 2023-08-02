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Cultura

Conheça os selecionados para os showcases do Formemus 2023

Ao todo, 12 artistas de 6 estados se apresentarão gratuitamente no palco do evento. Entre os capixabas, foram convocados Eloá Puri, Kael, Bárbara Greco, Lordose pra Leão, Chorou Bebel e Daniel Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Agosto de 2023 às 10:00

A banda Chorou Bebel foi uma das selecionadas para os showcases do Formemus
A banda Chorou Bebel foi uma das selecionadas para os showcases do Formemus Crédito: Instagram @chorou.bebel com foto de Melina Furlan
O Formemus, que acontece entre os dias 30 de agosto a 2 de setembro de 2023, em Vila Velha, com entrada franca, divulgou o resultado do Chamamento Nacional para o tradicional showcase. Foram 273 inscritos de 18 estados, sendo 12 candidatos selecionados. A princípio, seriam 10 escolhidos, no entanto, a curadoria decidiu convocar dois a mais.
Os artistas selecionados para se apresentar são: Eloá Puri (ES), Kael (ES), Bárbara Greco (ES), Lordose pra Leão (ES), Daniel Silva (ES), Chorou Bebel (ES), Tequilla Bomb (AL), Nobat (MG), Sandyalê (SE), BiaB (RJ), Dona Iracema (BA) e Iuna Falcão (MA).
Os showcases são vitrines para a nova produção musical do país. A curadoria procura identificar novos movimentos artísticos, linguagens e tendências musicais para o mercado nacional e internacional. Os artistas se apresentam no palco do evento, gratuitamente para o público, como também para empresários, curadores de festivais, players e produtores de todo o país. 
O primeiro dia do evento (30/08) é fechado para a realização do Pitching Musical e os dias seguintes (quinta a sábado) são abertos a todos os credenciados. Os showcases ainda são abertos ao público, até o limite da capacidade do local.
Mais do que negócios, o Formemus é uma união de pessoas inspiradoras. Uma conferência e festival de música que reúne palestras, painéis, mostras de fotografias e de videoclipes, Conexão Periferia & Interior, Rodada de Negócios e Pitching Musical, sempre debatendo temas relevantes do mercado e as constantes transformações do cenário musical no Estado, no Brasil e no mundo.
"A cada ano o Formemus cresce em importância para o desenvolvimento do mercado musical da região e em relevância como plataforma de difusão da nova música brasileira, para todo o país", afirma o diretor do encontro, Daniel Morelo.
Em tempo: encontra-se aberto o chamamento para o Pitching Musical (exclusivo para artistas do ES) e, ainda nesta semana, serão abertos os de Rodada de Negócios e Conexão Periferia & Interior. Para participar do Formemus, basta acessar o site oficial e se inscrever gratuitamente.

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