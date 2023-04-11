Com mentores nacionais, 2ª etapa do Formemus Lab começa nesta terça (11)

Segunda etapa do Formemus Lab começa nesta terça (11) Crédito: Cláudio Postay

Com mentoria de Barral Lima e Pena Schimidt, dois grandes produtores musicais brasileiros, a segunda etapa do Formemus Lab começa nesta terça-feira (11), na Casa da Música Sônia Cabral, no centro histórico de Vitória. Nesta fase, a capacitação voltada para o mercado musical abordará conteúdos voltados para a direção musical de um show ao vivo.

Ao todo, 23 projetos musicais estão participando da formação continuada com uma imersão de três dias em cada mês. No mês de março, a primeira etapa tinha foco na direção cênica de shows musicais e trouxe como mentores William Mendonça Jr. e Bia Nogueira.

"Eu saio daqui transformado. Eu achava que eu sabia ser artista. Agora eu sei”, refletiu Cainã Morellato, um dos artistas participantes da formação.

Focado na abordagem de temas como diagnóstico de carreira, o Formemus Lab é uma trilha de formação que também desdobra posicionamento no mercado da música, direção musical de show, direção artística de palco, preparatório para pitching e rodadas de negócios.

A seleção dos participantes incluiu uma diversidade de estilos musicais e foi baseada em critérios previamente definidos no chamamento. Para a diretora do Formemus, Simone Marçal, o objetivo é proporcionar conhecimento para artistas independentes.

O maior objetivo do projeto é proporcionar conhecimento para artistas independentes, com informações importantes para que eles possam gerir melhor suas carreiras. É a primeira fase do projeto, que pretende depois trazer novos temas e mentores.

Para Daniel Morelo, também diretor do Formemus, espera-se o aumento na diversidade dos nomes capixabas na música ao final do projeto.

“Ao final do Formemus Lab espera-se uma evolução dos projetos participantes e um aumento na diversidade dos nomes capixabas nas programações dos festivais de música independentes brasileiros”, conta o também diretor do Formemus Daniel Morelo.

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