Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Com mentores nacionais, 2ª etapa do Formemus Lab começa nesta terça (11)
Música

Com mentores nacionais, 2ª etapa do Formemus Lab começa nesta terça (11)

Barral Lima e Pena Schimidt são dois grandes nomes da produção musical brasileira que estarão presentes na segunda fase da formação sobre mercado da música
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 10:38

Segunda etapa do Formemus Lab começa nesta terça (11)
Segunda etapa do Formemus Lab começa nesta terça (11) Crédito: Cláudio Postay
Com mentoria de Barral Lima e Pena Schimidt, dois grandes produtores musicais brasileiros, a segunda etapa do Formemus Lab começa nesta terça-feira (11), na Casa da Música Sônia Cabral, no centro histórico de Vitória. Nesta fase, a capacitação voltada para o mercado musical abordará conteúdos voltados para a direção musical de um show ao vivo.
Ao todo, 23 projetos musicais estão participando da formação continuada com uma imersão de três dias em cada mês. No mês de março, a primeira etapa tinha foco na direção cênica de shows musicais e trouxe como mentores William Mendonça Jr. e Bia Nogueira.
"Eu saio daqui transformado. Eu achava que eu sabia ser artista. Agora eu sei”, refletiu Cainã Morellato, um dos artistas participantes da formação.
Focado na abordagem de temas como diagnóstico de carreira, o Formemus Lab é uma trilha de formação que também desdobra posicionamento no mercado da música, direção musical de show, direção artística de palco, preparatório para pitching e rodadas de negócios.
A seleção dos participantes incluiu uma diversidade de estilos musicais e foi baseada em critérios previamente definidos no chamamento. Para a diretora do Formemus, Simone Marçal, o objetivo é proporcionar conhecimento para artistas independentes. 
O maior objetivo do projeto é proporcionar conhecimento para artistas independentes, com informações importantes para que eles possam gerir melhor suas carreiras. É a primeira fase do projeto, que pretende depois trazer novos temas e mentores.
Para Daniel Morelo, também diretor do Formemus, espera-se o aumento na diversidade dos nomes capixabas na música ao final do projeto.
“Ao final do Formemus Lab espera-se uma evolução dos projetos participantes e um aumento na diversidade dos nomes capixabas nas programações dos festivais de música independentes brasileiros”, conta o também diretor do Formemus Daniel Morelo.

SERVIÇO

  • SEGUNDA ETAPA DO FORMEMUS LAB
  • QUANDO: 11 a 13 de abril
  • HORÁRIO: 14h às 20h
  • ONDE: Palácio da Música Sônia Cabral – Centro - Vitória
  • INSCRIÇÕES: Encerradas

Veja Também

Eduardo Costa e capixaba Mariana Polastreli se casam em cerimônia religiosa; veja fotos

Mãe de Cristiano Ronaldo comenta em foto de Gusttavo Lima: "Nossa família gosta muito de ti"

Fingindo ser zelador, influencer viraliza ao levantar pesos em academia do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados