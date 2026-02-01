Astrologia

Tarot semanal: previsão para os signos de 02 a 08 de fevereiro de 2026

Confira o que as cartas revelam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 12:49

Os nativos sentirão impulso para agir, se posicionar e dar passos importantes Crédito: Imagem: sondem | Shutterstock

A semana trará uma energia de movimento, escolhas conscientes e alinhamento interno para todos os signos. Conforme as cartas do tarot, haverá impulso para agir, se posicionar e dar passos importantes, mas a sorte favorecerá quem souber equilibrar iniciativa com escuta interior. Relações, parcerias e vínculos afetivos ganharão destaque, assim como decisões que pedem maturidade emocional e clareza de propósito.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo nesta semana. Confira!

Áries – Cavaleiro de Paus

A sorte aparecerá para o ariano quando ele se jogar, arriscar e não pensar demais Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Conforme a carta “Cavaleiro de Paus”, a semana virá com fogo, pressa e vontade de sair fazendo. A sorte aparecerá quando você se jogar, arriscar e não pensar demais. Só será preciso cuidado para não abandonar algo no meio do caminho por tédio.

Touro – A Imperatriz

Para o taurino, será uma semana boa para conforto, autoestima e corpo Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “A Imperatriz” mostra que a sorte virá pelo prazer, pelo cuidado consigo e pelo que florescerá quando você desacelerar. Será uma semana boa para conforto, autoestima, corpo e tudo que faz você se sentir seguro(a) e nutrido(a).

Gêmeos – Pajem de Espadas

A sorte surgirá quando o geminiano perguntar, observar e se mantiver aberto a aprender algo diferente Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” mostra que conversas, ideias novas e curiosidade estarão em alta. A sorte surgirá quando você perguntar, observar e se mantiver aberto(a) a aprender algo diferente. A atenção será necessária apenas para não falar antes de pensar.

Câncer – Dez de Copas

Para o canceriano, o clima será de acolhimento, afeto e sensação de pertencimento Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “Dez de Copas” revela que o clima será de acolhimento, afeto e sensação de pertencimento. A sorte virá por meio de laços, da família escolhida e de momentos simples que trarão paz emocional.

Leão – Rei de Paus

Para o leonino, confiança, liderança e visão de futuro estarão em evidência Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

Conforme a carta “Rei de Paus”, confiança, liderança e visão de futuro estarão em evidência. A sorte aparecerá quando você assumir o comando sem precisar provar nada para ninguém. Seu brilho falará por si ao longo da semana.

Virgem – O Eremita

Para o virginiano, será uma semana de respostas internas, clareza e decisões mais conscientes Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “O Eremita” mostra que a sorte não virá no barulho, mas no silêncio. Será uma semana de respostas internas, clareza e decisões mais conscientes. Escutar a si será mais valioso do que qualquer opinião externa.

Libra – Dois de Copas

Para o libriano, conexões verdadeiras ficarão em destaque Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “Dois de Copas” mostra que conexões verdadeiras ficarão em destaque. A sorte se manifestará em parcerias, encontros, acordos e relações que fluirão com troca e respeito. Será uma boa semana para alinhar coração e diálogo.

Escorpião – Rainha de Copas

A sensibilidade do escorpiano estará afiada e a intuição, poderosa Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “Rainha de Copas” revela que a sensibilidade estará afiada e a intuição, poderosa. A sorte virá quando você confiar no que sente e parar de racionalizar demais as emoções. Proteger sua energia será essencial.

Sagitário – O Julgamento

A semana trará ao sagitariano um chamado, uma virada de consciência e decisões importantes Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “O Julgamento” mostra que a semana trará um chamado, uma virada de consciência e decisões importantes. A sorte aparecerá quando você atender ao que já vem sendo pedido há tempos e deixar o passado em seu devido lugar.

Capricórnio – O Imperador

Estrutura, firmeza e controle marcarão o período do capricorniano Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “O Imperador” mostra que estrutura, firmeza e controle marcarão o período. A sorte virá quando você se organizar, assumir responsabilidades e estabelecer limites claros. Será uma semana produtiva, desde que você não carregue tudo sozinho(a).

Aquário – Seis de Paus

Para o aquariano, reconhecimento, visibilidade e pequenas vitórias estarão presentes Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “Seis de Paus” revela que reconhecimento, visibilidade e pequenas vitórias estarão presentes. A sorte aparecerá quando você se permitir ser visto(a) e comemorar conquistas, mesmo aquelas que parecerem simples.

Peixes – Sete de Copas

A sorte virá quando o pisciano escolher com clareza e não se perder em ilusões Crédito: Imagem: ieronim777 | Shutterstock

A carta “Sete de Copas” mostra que muitas possibilidades surgirão, mas nem todas serão reais. A sorte virá quando você escolher com clareza e não se perder em ilusões. Confiar na intuição será importante, mas manter os pés no chão fará toda a diferença.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.