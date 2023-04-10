Mãe de Cristiano Ronaldo comenta em foto de Gusttavo Lima: "Nossa família gosta muito de ti"

Mãe de Cristiano Ronaldo comenta em foto de Gusttavo Lima: Crédito: Instagram/@doloresaveiroofficial/@gusttavolima

Um comentário específico em uma postagem do cantor Gusttavo Lima, no Instagram, chamou a atenção dos internautas, neste final de semana: A mãe de Cristiano Ronaldo, Maria Dolores comentou que a família do jogador gosta muito de Lima e que já chegaram até a pensar em convidá-lo para visitá-los em Portugal.

"Meu filho, a nossa família gosta muito de ti, já pensamos em te convidar a ir um dia em nossa casa em Portugal. Serás sempre bem-vindo tu e tua família", escreveu.

O sertanejo não deixou o comentário passar. Em resposta, Gusttavo agradeceu o carinho e escreveu que a família do jogador também é muito bem-vinda no Brasil.

“Obrigado pelo carinho! Terei o maior prazer em estar com todos vocês! Amo Portugal! Me sinto em casa aí! E quando quiseres vir ao Brasil, também serão muito bem-vindos!”, respondeu.