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Luto na música

Morre Lasse Wellander, guitarrista do ABBA

Músico, que começou a tocar com o Abba em 1974, tinha 70 anos e enfrentava um câncer
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 10:58

Aos 70 anos, morre Lasse Wellander, guitarrista do ABBA
Aos 70 anos, morre Lasse Wellander, guitarrista do ABBA Crédito: Instagram/@abba
O guitarrista do ABBA, Lasse Wellander, morreu após uma breve batalha contra o câncer, na sexta-feira, 7. Ele tinha 70 anos.
"É com uma tristeza indescritível que anunciamos que nosso amado Lasse adormeceu. Lasse recentemente adoeceu com o que acabou sendo um câncer espalhado e no início da sexta-feira santa ele morreu, cercado por seus entes queridos", disse um comunicado publicado na página do guitarrista no Facebook no domingo, 9.
O comunicado segue: "Você foi um músico incrível e humilde como poucos, mas, acima de tudo, foi um marido, pai, irmão, tio e avô maravilhoso. Gentil, seguro, atencioso e amoroso... e muito mais, que não pode ser descrito em palavras. Um ponto central nas nossas vidas, e é inacreditável que agora tenhamos de viver sem você. Nós amamos e sentimos muito a sua falta."
Em outra nota, publicada em suas redes sociais, o ABBA prestou homenagem ao músico, que tocou na maioria dos seus discos e se apresentou com o grupo sueco ao longo da história da banda. "Lasse era um amigo querido, um cara divertido e um excelente guitarrista. A importância de sua contribuição criativa no estúdio de gravação, bem como seu sólido trabalho de guitarra no palco, foi imensa. Lamentamos sua morte trágica e prematura e lembramos as palavras gentis, o senso de humor, o rosto sorridente, o brilho musical do homem que desempenhou um papel tão importante na história do ABBA. Ele fará muita falta e nunca será esquecido."
Lasse Wellander nasceu em 18 de outubro de 1952 e começou a tocar com o ABBA em 1974, época em que a banda gravou músicas como Intermezzo No.1 e Crazy World. Lasse acompanhou o ABBA, como guitarrista principal, nas turnês de 1975, 1977, 1979 e 1980.

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