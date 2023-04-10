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"Lamentável"

Ex-BBB Gizelly Bicalho critica provável participação de Guimê e Cara de Sapato na final

Advogada disse ser “lamentável” que Cara de Sapato e Guimê, investigados por importunação sexual, participem da final do BBB 23
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 08:02

A ex-BBB Gizelly Bicalho
A ex-BBB Gizelly Bicalho Crédito: Instagram/@gizellybicalho
A ex-BBB Gizely Bicalho criticou a provável participação de MC Guimê e Cara de Sapato na final do Big Brother Brasil. A advogada disse no sábado, 8, ser "lamentável" que ambos, investigados por suspeita de importunação sexual contra a modelo mexicana Dania Mendez, estejam presentes na edição final do programa.
"Espero realmente que seja mentira!! Pq não adianta falar de importação sexual na novela da 19:00, fazer propaganda de combate à violência doméstica e quando acontece AO VIVO dentro DE CASA E DA CASA passar pano.", escreveu a ex-bbb.
Em comunicado à imprensa, conforme o site Notícias da TV, a Globo anunciou que todos os participantes irão curtir o show da final com o apresentador Tadeu Schmidt no estúdio do programa.
"...torcendo para seu preferido e fazendo parte do reencontro que celebra o fim de mais uma temporada de cem dias do Big Brother Brasil", diz a nota.
Mesmo sem a confirmação da presença de Guimê e Cara de Sapato entre os participantes que estarão na final do reality, a hashtag 'BBB APOIA ASSÉDIO' esteve nos assuntos mais comentados no Twitter no dia 6 de abril.

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