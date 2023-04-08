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Ator e ex-participante de reality show musical morre aos 13 anos

Arthur Singer participou do Canta Comigo Teen e também atuou em musicais. Jovem sofreu um AVC segundo a família
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 10:58

Arthur Singer durante participação no Canta Comigo Teen (Record), em 2021. Jovem morreu após um AVC
Arthur Singer durante participação no Canta Comigo Teen (Record), em 2021. Jovem morreu após um AVC Crédito: DIVULGAÇÃO/EDU MORAES/RECORD TV
O cantor e ator Arthur Singer morreu nesta quinta-feira (6). A morte foi divulgada pela família na sexta (7). Participante do reality "Canta Comigo Teen" (RecordTV), em 2021, ele tinha 13 anos e também atuou nos musicais "The Pilgrims" e "Matilda" no ano passado.
Ao gshow, a mãe do jovem, Meire Adriane explicou que o filho sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico. A notícia pegou os fãs de surpresa.
"Agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur, aprouve Deus levá-lo. Mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Durante esses 13 anos que estivemos com Arthur nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor. Tudo que queria fazer, ele conseguiu", diz o comunicado publicado nos perfis oficiais de Arthur.
Segundo Meire, os médicos que atenderam Arthur disseram que ele nasceu com uma má formação e, diferente dos comentários nas redes, seu AVC não foi causado pela vacina da Covid-19.
"Má formação essa que nunca foi detectada porque o meu filho nunca reclamou de dor de cabeça e a gente só procura fazer uma tomografia, uma ressonância quando nós temos uma queixa. O meu filho nunca se queixou disso, mas, segundo os médicos, o meu filho teve uma má formação", disse ao gshow.
A família não pretende divulgar o local e dia do velório. Nas redes, fãs lamentaram a morte do jovem.
"Estamos todas com o coração dilacerado, mas na fé que Deus cuidará de tudo. Perdemos um anjo e o céu ganha uma estrela", comentou um internauta e o segundo completou: "Descanse em paz Arthur você foi extraordinário e brilhante !! Continue brilhando aí de cima."
*Com informações do gshow e Folha de S. Paulo

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