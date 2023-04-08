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TV e famosos

RedeTV demite Sikêra Jr, que exige multa da emissora

Aditivo de contratação teria sido assinado pelo apresentador e caso pode parar na Justiça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 09:33

MPF pede prisão de Sikera Júnior e aplicação de multa por crime de racismo
O apresentador Sikêra Jr. Crédito: Instagram/@sikerajr
Após as polêmicas em que se envolveu no último ano, Sikêra Jr. não teve o contrato renovado com a RedeTV. A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do Uol, dizendo que o "Alerta Nacional" deve sair do ar no próximo dia 28.
De acordo com a publicação, a RedeTV chegou a negociar um novo contrato com o apresentador, mas desistiu. O contrato inicial de Sikêra com a RedeTV teria validade de dezembro de 2019 até dezembro de 2022.
Segundo o colunista, a emissora teria acertado um aditivo, esticando o contrato com Sikêra, por meio da TV Crítica (dona do passe dele), até dezembro de 2027. Porém, na hora de assinar os papéis, a RedeTV! não quis continuar a parceria.
De acordo com a publicação, os discursos homofóbicos e extremistas trouxeram processos para a emissora, uma baixa nos patrocinadores e o desinteresse na continuação do contrato.
O advogado de Sikêra, Rannieri Lopes, notificou extrajudicialmente os donos da RedeTV informando que eles terão de pagar a multa de R$ 17 milhões por ter provas da negociação entre as partes para o prolongamento do contrato.
Já a RedeTV considera que não precisará pagar a multa. O caso deve parar na Justiça.

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